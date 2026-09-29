El Obispado de Almería ultima un proyecto para retirar la inscripción de Primo de Rivera de la Catedral

Archivo - Inscripción de José Antonio Primo de Rivera en la fachada de la Catedral de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Almería va a presentar a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía un proyecto de intervención para retirar la inscripción con el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el escudo con el yugo y las flechas tallada en la Catedral de la Encarnación tras el expediente tramitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para su eliminación.

Fuentes del Obispado han confirmado a Europa Press los contactos mantenidos con la Administración andaluza a lo largo del pasado verano para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática y determinar qué documentos precisan esta actuación que afecta a un templo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Monumento.

La intervención que la Diócesis plantee para la retirada de los símbolos preconstitucionales deberá ser aprobada por la Junta. Así, se prevé que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aborde este asunto y valide la propuesta para poder acometerse.

En cualquier caso, las mismas fuentes han ratificado que se ha trabajado a lo largo del verano en este asunto, que "está marcha" e impulsado por la voluntad de cumplir con la legislación vigente.

Fue el pasado mes de junio cuando el Obispado se dirigió por segunda ocasión a la Junta de Andalucía en busca de colaboración sobre cómo debía proceder para retirar la inscripción tras una primera consulta sin éxito efectuada en meses atrás al recibir una primera comunicación del secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incorporó al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática la inscripción que aparece en la catedral almeriense, la cual se incluye como una "expresión de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios".

Los símbolos existentes en la Catedral de la Encarnación responden "a la política de exaltación impulsada por la dictadura franquista y constituye un homenaje honorífico al fundador de Falange Española en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural", según ha trasladó el Gobierno.

Con todo, la comisión técnica determinó que el elemento "mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática".

La resolución recordaba también que "la protección patrimonial de un inmueble no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista y que las administraciones públicas competentes tienen el deber de colaborar para hacer efectiva su retirada".

Las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan también al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife; al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid); y a la inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existente en la Catedral de Murcia.