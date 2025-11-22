La obra teatral 'LOCA' recupera en Berja (Almería) la figura de Juana I de Castilla este sábado

Una actriz representa a Juana I de Castilla en una escena de la obra 'LOCA'. - LA IRREMEDIABLE COMPAÑÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La figura de Juana I de Castilla vuelve a escena en Berja (Almería) con la llegada de 'LOCA', la obra escrita y dirigida por el dramaturgo Pedro Güido, que se representa este sábado en el Teatro Miguel Salmerón como parte de una gira nacional que suma público y escenarios. La función será a las 20,00 horas y la entrada es gratuita, con reparto previo en la Casa de la Cultura.

La propuesta recala en la localidad meses después de que el propio autor presentase en de mayo el libro en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, en un acto en el que participó un elenco de actores y actrices que interpretó varios fragmentos de la obra en una lectura dramatizada, acercando así al público virginiense el contenido que ahora se traslada al escenario teatral.

Güido propone en este montaje una mirada directa al relato histórico que durante siglos ha marcado la vida de la reina conocida como "la Loca". En declaraciones a Europa Press, el autor sostiene que utiliza el teatro "como herramienta para denunciar un hecho histórico" y para cuestionar "la historia tal y como nos la han contado", al recordar que "ningún estudio profesional ha logrado demostrar la supuesta locura de Juana". "Juana fue víctima, víctima de los hombres que más debieron cuidarla", ha asegurado.

Estrenada en julio en el Teatro Cervantes de Linares, la obra ha pasado por algunos de los escenarios más destacados del país, como el Teatro Municipal de Almagro, el Teatro Montemar de Baeza o el Teatro Coliseo de Villacarrillo.

En escena, el espectáculo incorpora música original compuesta e interpretada en directo por José A. Sánchez 'Joselillo', integrante del grupo D'Órdago, que aporta un componente emocional decisivo en la propuesta.

DE LOS LIBROS AL TEATRO

Antes de convertirse en montaje, 'Loca' se presentó en formato libro y ha alcanzado su sexta edición. Encabezó durante más de 35 semanas consecutivas la lista de libros de Teatro Medieval más vendidos en Amazon.

Su recorrido ha sumado 87 ciudades, con presentaciones en espacios tan significativos como el Alcázar de Toledo, el Castillo de la Mota, el Castillo de Almodóvar o bibliotecas públicas de Tenerife, Las Palmas, Ciudad Real, Sevilla o Ávila.

Con esta obra, Güido consolida una trayectoria marcada por el compromiso social y la revisión histórica desde una mirada contemporánea. 'LOCA' se presenta como una de las propuestas teatrales andaluzas más relevantes del momento, una obra que combina texto, música y una reivindicación que conecta con el público por su vigencia y su fuerza dramática.