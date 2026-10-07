El observatorio de Calar Alto (Almería) capta una bola de fuego de tipo cometario a 256.000 kilómetros por hora

Bola de fuego captada por las cámaras exteriores del Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CAHA

GÉRGAL (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una bola de fuego de tipo cometario que ha sobrevolado el norte de África durante la madrugada del pasado 5 de octubre, con una velocidad inicial de 256.000 kilómetros por hora.

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento se produjo a las 06,51 horas --hora local--, cuando la bola de fuego se encontraba a una altitud inicial de 123 kilómetros y alcanzó una altitud final de 69 kilómetros.

El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart opera en los observatorios de Calar Alto; La Hita, en Toledo; y Sierra Nevada y La Sagra, ambos en Granada. Asimismo, tres de las cámaras exteriores del observatorio almeriense también captaron el bólido.