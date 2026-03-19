El observatorio de Calar Alto capta una brillante bola de fuego asteroidal a 108.000 kilómetros por hora

Bola de fuego captada por las cámaras exteriores del observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CAHA

GÉRGAL (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería), ha detectado una bola de fuego que ha atravesado parte del cielo peninsular a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora durante la pasada noche del 17 de marzo.

El evento asteoridal se pudo registrar con los detectores que el Proyecto Smart que opera en los observatorios de Calar Alto en Almería, La Hita en Toledo, Sierra Nevada, La Sagra y Otura en Granada, y finalmente, en Sevilla.

La cámara norte del Observatorio de Calar Alto en Almería también siguió la trayectoria del bólido, que fue avistado sobre las 22,30 horas --hora local--. Se trata del primer evento de este tipo que se registra desde el observatorio almeriense en lo que va de año.

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la bola apareció a una altitud inicial de 95 kilómetros y acabó en una altitud final de 42 kilómetros, con una trayectoria que sobre el cielo atravesó el sur de Albacete y el norte de Almería.