Ocho municipios de Almería participan en el Encuentro NaturAlpujarra del 2 al 4 de octubre

Presentación del III Encuentro NaturAlmería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho municipios de Almería va a participar entre el 2 y 4 de octubre en el III Encuentro NaturAlpujarra, una cita para la promoción del turismo activo que contempla actividades como barranquismo, vías ferratas, gravel, senderismo y bienestar en la comarca almeriense.

Laujar de Andarax será la sede de este encuentro que prevé concentrar a unos 150 afcionados a la naturaleza y el deporte al aire libre, si bien las actividades se repartirán entre Paterna del Río, Bayárcal, Alcolea, Berja, Instinción, Fondón y Almócita.

El encuentro se enmarca en el programa Retural, la Red de recursos de Turismo Activo de la provincia de Almería; un plan estratégico de la Diputación dirigido a los municipios de la Alpujarra almeriense, según ha indicado la institución en una nota.

El programa contempla actividades de barranquismo en el que Barranco del Palancón de Bayárcal, de aguas ferrosas y cascadas de entre tres y diez metros, así como senderismo, a través de la gran senda de la Alpujarra entre Paterna del Río y Bayárcal, y por el sendero 'Los Pradillos' de Alcolea.

De igual modo, habrá marcha nórdica en Berja, donde también se celebrarán actividades en vías ferratas al igual que en la Piedra Alta de Instinción. A ellas se suman los "baños curativos de bosque" en Laujar de Andarax, una ruta de gravel entre Fondón e Instinción de 23 kilómetros y una jornada de multiaventura en el Camping de Almócita.

La tarde del sábado quedará para conocer los pueblos y desconectar. A las 17,00 horas del sábado habrá dos visitas guiadas urbanas, en Laujar de Andarax y en Fondón, y dos sesiones de yoga, meditación y baño sonoro de gong en la Era de la Villa Turística de Laujar, a las 17,00 y a las 18,30 horas. El domingo, tras una segunda jornada de actividades, el encuentro se clausurará a las 14,30 horas con un almuerzo en el Salón Pedro Murillo Velarde.

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha recordado que NaturAlpujarra nació con una idea de unir deporte y turismo "para que los almerienses conozcan espacios singulares y rincones de gran belleza de su propia provincia".

Cruz ha explicado que en esta edición "ponemos el acento en las instalaciones deportivas que se han creado o recuperado a través del Proyecto Retural", puesto que son "infraestructuras que ya están hechas y que ahora se llenan de gente que las usa".

También ha detallado que NaturAlpujarra forma parte del programa 'Descubre tu provincia', "con el que seguimos llevando el deporte a todos los almerienses, de todas las edades", y ha agradecido su implicación a los ayuntamientos, con una bienvenida especial a los dos que se incorporan en esta tercera edición.

Por su parte, la alcaldesa de Laujar de Andarax y vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha expresado que para su municipio "es una enorme satisfacción volver a acoger la tercera edición de NaturAlpujarra, una cita que ha ido ganando peso año tras año" y que permite exhibir la "naturaleza, paisaje, patrimonio, gastronomía y una forma de vivir que nos hace únicos".

Morales ha puesto el acento en el impacto económico del encuentro, con participantes que "comen, duermen, compran y pasean por nuestras calles", lo que supone "un fin de semana de trabajo para el comercio local, para la hostelería y para los alojamientos". "Para un municipio del interior, cada visitante es una gran noticia", ha asegurado.

Los participantes se alojarán en la Villa Turística y el Hotel Almirez, en Laujar de Andarax, y en La Marmita de Ahlam, en Benecid.