Alto Campoo registra la mayor precipitación acumulada y Picos de Europa la racha más fuerte de viento

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SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación de Alto Campoo, en Cantabria, registra en lo que va de miércoles la mayor precipitación acumulada de toda España, con 34,7 litros por metro cuadrado hasta las 17.40 horas, por delante de los 28.2 mm de Riaño, en León, o de los 23.7 del aeropuerto de Santiago de Compostela, en La Coruña, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

Además, la región cántabra aparece de nuevo en noveno lugar, con los 13.2 litros por metro cuadrado de Fuente Dé, en Camaleño, y en primera posición si se tiene en cuenta la velocidad del viento, con una racha de 137 kilómetros por hora alcanzados en el Mirador del Cable, en el Parque Nacional de Picos de Europa, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

También esta zona de la comunidad autónoma destaca por bajas temperaturas, en concreto por la tercera mínima del país, 5.8 grados centígrados, registrados a las 16.20 horas en Cabaña Verónica.