Olmo Calvo gana el X Premio de Fotografía 'Carlos Pérez Siquier' con la serie 'Artículo 47' - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Olmo Calvo Rodríguez, natural de Santander y afincado en Madrid, ha obtenido el X Premio de Fotografía para el Compromiso Social 'Carlos Pérez Siquier', convocado por la Real Academia de Bellas Artes de Granada, por su serie 'Artículo 47', un trabajo documental que pone el foco en las personas afectadas por la crisis de la vivienda y los desahucios.

La obra aborda las consecuencias sociales y personales de la pérdida del hogar y reivindica el derecho a una vivienda digna como elemento fundamental para el desarrollo de las personas.

El autor ha explicado que "llevo quince años documentando esta realidad, que se visualizó especialmente en el movimiento 15M, cuando surgió una mayor conciencia colectiva sobre las dificultades de muchas personas para afrontar el pago de alquileres e hipotecas".

Una trayectoria en la que continúa trabajando, y le ha permitido profundizar en una problemática que, a su juicio, "no puede entenderse como un fracaso individual, sino como una cuestión social".

Para Olmo Calvo, "la vivienda constituye la piedra angular del desarrollo personal y profesional", una idea que vertebra esta serie fotográfica. El ganador estuvo con Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada, símbolo de las protestas y fallecida hace unos días, la noche que tuvo que abandonar su casa y ha querido rendirle un homenaje póstumo, dedicándole este premio.

El jurado ha concedido también dos accésits, ha indicado el Ayuntamiento de Almería en un comunicado. El primero ha recaído en 'Avión de papel', de Sandra María Díaz Oval, de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el segundo ha distinguido 'El sueño de Miguel', de Lucía Rivas Villa, de Granada.

El acto se ha celebrado en el Centro de Innovación Cultural Katiuska, que este pasado viernes también abrió una exposición fotográfica con los trabajos de los ganadores en estos diez años de los premios.

Durante el acto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha agradecido a la Real Academia de Bellas Artes de Granada su compromiso con la ciudad, que acoge esta exposición y es sede habitual de la entrega anual de los premios.

Pérez de la Blanca ha destacado la tradición fotográfica de Almería, vinculada especialmente al grupo AFAL, cuyos principales impulsores, Carlos Pérez Siquier y José María Artero, contribuyeron a renovar la fotografía española a mediados del siglo XX.

Asimismo, ha recordado "la capacidad de Pérez Siquier para captar la luz y la realidad de la provincia, así como su mirada social, especialmente presente en sus series dedicadas al barrio de La Chanca", próximo al espacio expositivo.

De igual modo, el concejal ha subrayado que el galardón "permite reconocer no solo el legado artístico del fotógrafo almeriense, sino también su dimensión humana y social". También ha felicitado a Olmo Calvo y a las dos autoras distinguidas con los accésits, y expresó su deseo de que "el premio continúe siendo un estímulo para las nuevas generaciones de fotógrafos".

La entrega del premio contó con la presencia de representantes de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, entre ellos Antonio Arabesco, Francisco Contreras y Ramiro Mejías, además de los asistentes al acto y representantes del ámbito cultural.

Patrocinado por la Fundación Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Almería, el premio reconoce la fotografía como una herramienta de expresión artística capaz de visibilizar realidades sociales, generar reflexión y contribuir a una mayor conciencia colectiva. Su vinculación con la figura del almeriense Carlos Pérez Siquier, referente de la fotografía española, refuerza el compromiso del certamen con una mirada atenta a las personas y a su entorno.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la entrega de los reconocimientos se enmarca en la exposición conmemorativa de los diez años del Premio de Fotografía para el Compromiso Social 'Carlos Pérez Siquier', inaugurada este pasado viernes en el Centro de Innovación Cultural Katiuska, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de noviembre.

La muestra reúne una selección de trabajos premiados y reconocidos a lo largo de esta década, ofreciendo un recorrido por diferentes miradas fotográficas que utilizan la imagen para documentar realidades sociales, contar historias y promover la reflexión.

La exposición refuerza, además, la vinculación del certamen con Almería, una provincia fundamental en la trayectoria de Carlos Pérez Siquier y en la historia de la fotografía española.