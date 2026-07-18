La Orquesta de Almería celebra su 25º aniversario con un concierto en el Auditorio Maestro Padilla

Imagen de la OCAL - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Almería ha celebrado su 25º aniversario este viernes con un concierto en el Auditorio Maestro Padilla bajo el título 'El linaje del talento', que ha reunido a 140 músicos, mezclándose de forma intergeneracional la OIAL, OJAL y OCAL, bajo la batuta de Michael Thomas.

Según ha señalado el Consistorio almeriense en una nota de prensa, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha resumido el espíritu con el que nació el proyecto hace un cuarto de siglo, afirmando que "este concierto representa a la perfección lo que significa la OCAL para Almería. No hablamos solo de una gran orquesta, sino de una auténtica escuela de vida que durante veinticinco años ha formado a cientos de jóvenes, ofreciéndoles una oportunidad para crecer personal y artísticamente. Ver compartir escenario a niños, jóvenes y profesionales demuestra que el talento necesita trabajo, dedicación y referentes".

Además, ha añadido que "la OCAL ha construido un legado del que toda Almería puede sentirse profundamente orgullosa".

La propuesta, enmarcada en la conmemoración del 25º aniversario de la OCAL y dentro de la programación estival del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, contó con la incorporación progresiva de las distintas formaciones al escenario.

La primera página de la noche llegó con 'Finlandia', de Jean Sibelius. La obra del compositor finlandés sonó con "una intensidad especialmente simbólica en este contexto, convirtiéndose en una declaración de identidad colectiva".

Tras esa apertura, la segunda parte estuvo dedicada íntegramente a la monumental Sinfonía nº 5 en mi menor, Op.64, de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las "grandes cimas del repertorio sinfónico".