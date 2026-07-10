Óscar Puente y la portavoz del PSOE afean que desde la Junta no se enviara un 'Es Alert' por el incendio de Almería

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, han coincidido este viernes en llamar la atención acerca de que desde la Junta de Andalucía no se haya enviado un mensaje de 'Es Alert' a la población a propósito del incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería) que ha ocasionado al menos doce fallecimientos.

Tanto el ministro como la portavoz federal del PSOE se han pronunciado sobre esta cuestión en sendos mensajes en sus cuentas en la red social 'X', mientras que de este asunto también ha hablado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en una atención a medios durante una visita al puesto de mando avanzado que por este incendio se ha instalado en Turre (Almería).

A preguntas de los periodistas sobre por qué no se había enviado un mensaje de 'Es Alert' para avisar a la población que pudiera verse afectada por este incendio, el presidente de la Junta ha explicado que, según le han indicado los técnicos cuando él mismo había preguntado por esta cuestión, "mandar un solo mensaje era generar confusión", porque "había casos donde había que confinar" a la población y otros en los que las personas "tenían que salir de casa", siguiendo además rutas que no eran las mismas.

Asimismo, el presidente de la Junta ha explicado que "la huella del 'Es Alert' no llega a todos los rincones, y hay zonas afectadas por este incendio que "no tienen cobertura", además de que en "tres puntos base" se ha caído la "conexión telefónica".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y recién nombrado como vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha defendido también en una atención a medios que, más que el envío del mensaje 'Es Alert', "era mucho más eficaz el trabajo que estaba haciendo desde el primer momento el alcalde" de Los Gallardos "con el apoyo de Guardia Civil y Policía Local", que "contactó vecino por vecino" tras declararse dicho incendio.

Ese "es el sistema más eficaz", ha añadido el consejero antes de apostillar que "otra cosa es que se atiendan estas instrucciones" por parte de la población.

Montse Mínguez ha compartido un vídeo con estas declaraciones del consejero de Emergencias desde su cuenta en la red social 'X'. "¡Maldita sea! ¿De verdad otro ES-ALERT sin enviar?", ha comentado la portavoz socialista tras escuchar a Antonio Sanz.

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha replicado al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien este viernes ha defendido, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebran en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), que "España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias" como la del incendio de Los Gallardos.

"Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles", ha defendido el dirigente del PP, quien también ha sostenido que se necesita "un Gobierno central centrado en la gestión" como el que, "lamentablemente", no cuenta ahora España, según ha opinado.

Al hilo de estas declaraciones, Óscar Puente se ha preguntado desde su cuenta de 'X' si "este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias". "¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces UNA VEZ MÁS de mandar el mensaje de Es Alert!", ha exclamado el ministro.

En la misma línea ha incidido en otro comentario, esta vez en respuesta a uno de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien al hilo de otro 'tuit' de Óscar Puente ha criticado que haya "un ministro insultando la oposición" mientras se registra "un terrible incendio que ya ha dejado muertos y varios desaparecidos".

"Sinvergüenzas. El incendio y sus consecuencias no tienen nada que ver con mi tuit y sí con vuestra NEFASTA GESTIÓN", ha replicado Óscar Puente a la vicesecretaria del PP desde la citada red social.