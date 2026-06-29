El Pabellón Rafael Florido de Almería registra un incendio en un transformador sin heridos ni desalojos

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ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Rafael Florido de Almería ha registrado este lunes un incendio en una caseta de contadores de la instalación deportiva que ha provocado una densa columna de humo y ha obligado a activar a los servicios de emergencias, aunque no se han registrado ni heridos ni desalojos de esa zona del recinto.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que sobre las 12,45 horas se recibió un aviso del incendio, por lo que se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y a la compañía eléctrica Endesa.

Según los alertantes, el incendio se había producido en un parte antigua del recinto deportivo, si bien el espesor del humo ha obligado a producir cortes de tráfico y desvíos alternativos en la Avenida del Mediterráneo con la colaboración de la Policía Nacional.

Fuentes municipales han indicado que el incendio se ha dado por un fallo eléctrico del centro de transformación de Endesa situado en el pabellón, donde estaba prevista una intervención planificada para los próximos días.

Los bomberos han sofocado el incendio y valoran ahora, junto con otros equipos técnicos, la afectación de las instalaciones y la posibilidad de uso del recinto por parte de los usuarios ante la acumulación de humo.