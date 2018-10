El PAL remodela el gobierno en El Ejido y crea una Concejalía de Alcaldía para su secretario general

Actualizado 27/01/2010 13:59:45 CET

El primer edil en funciones, Ignacio Berenguel, niega corrientes en el PAL, que está "más unido que nunca" tras la dimisión de Palmero

El alcalde en funciones de El Ejido, Ignacio Berenguel, anunció hoy la "remodelación" del equipo de gobierno al que se incorpora el secretario general del PAL, José Añez, quien ostentará una recién creada Concejalía de Alcaldía y Coordinación Institucional mientras que los actual ediles de Servicios Públicos, José Antonio García, y José Lázaro asumirán la responsabilidad de Seguridad Ciudadana y Cultura, respectivamente, tras la dimisión ayer de Gerardo Palmero, con década y media de gestión municipal a sus espaldas.

Berenguel, quien compareció en rueda de prensa junto a Añez y la portavoz del equipo de gobierno, Adela Cantón, explicó que los cambios introducidos responden a la necesidad de "encarar el último año de mandato con máximas garantías de servicio al ciudadano" con un partido al frente de la corporación "fortalecido y con ganas de trabajar", al tiempo que desvinculó la dimisión "totalmente personal" de Palmero de una posible división en el seno del PAL que --ahondó-- "está más unido que nunca sin corrientes de ningún tipo".

Aseguró, en esta línea, sentirse "totalmente respaldado y tranquilo" en el ejercicio de la Alcaldía en funciones tras el encarcelamiento de Juan Enciso el pasado mes de octubre y la creación de la nueva Concejalía si bien confesó que es "consciente" de la situación para "poder llevar a buen puerto todo lo concierne al municipio de El Ejido". Ratificó "con firmeza", asimismo, a todos los concejales y presidentes de juntas locales.

Por su parte, Añez, quien ostentó la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial hasta la ruptura del pacto de gobierno suscrito con el PSOE derivada del desarrollo de la operación 'Poniente', criticó que se "ponga constantemente en tela de juicio la unidad" del PAL "de forma interesada" y apuntó que la oposición quiere "que esto se rompa y se cree una gestora para que lo que el pueblo votó no se llegue hasta el final".

"Nos hemos comprometido a seguir trabajando hasta 2011 con el respaldo mayoritario" obtenido en las elecciones municipales, advirtió Añez para confirmar seguidamente que Enciso será el candidato del PAL a los próximos comicios ya que, según subrayó, "es un líder respaldado por el pueblo y, hasta ahora, ni una sola cosa se puede demostrar, al menos que nosotros sepamos, de todo lo que se le acusa penalmente".

"NO HAY PRISA"

Añez afirmó, al hilo de esto, que desde la formación fundada por el alcalde ejidense en 2005 "no hay prisa y se va a esperar" y desmintió con rotundidad que se esté "gobernado el Ayuntamiento desde la cárcel". "Hay un alcalde en funciones apoyado por sus compañeros y si al alguien le molesta que tengamos contacto con un amigo --en referencia a Enciso-- o pidamos una conversación con él que todavía no se nos ha concedido, pues lo sentimos pero vamos a hacerlo como lo haría cualquiera", aseguró.

El ex concejal de Cultura y Protección Civil del Ayuntamiento de El Ejido, Gerardo Palmero (PAL), vinculó ayer su dimisión al desarrollo de la operación 'Poniente' contra una presunta trama de corrupción municipal ya que, según aseguró, "simple y llanamente me ha sobrepasado en lo humano y en lo personal" al tiempo que señaló que el cese no le "exime" de su "responsabilidad política o de cualquier otro tipo en la gestión realizada" a lo largo de los últimos 15 años.

En una comparecencia pública en la Casa Consistorial en la que no admitió preguntas, Palmero, quien ostentaba además la segunda tenencia de Alcaldía, se refirió al cese como la "decisión más difícil" que ha tenido que tomar desde que ingresó en política de la mano de Enciso y resaltó que para adoptarla "sólo ha pesado en mi ánimo lo que tenía que hacer" sin que ésta "se pueda circunscribir al desgaste sufrido o a motivos personales".