El Palacio de Congresos de Almería acoge la segunda edición del festival de cultura asiática Mangafest

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almería ha vuelto a convertirse en capital del entretenimiento con la celebración de la segunda edición de Mangafest, el mayor festival de cultura asiática, anime, videojuegos y ocio digital de Andalucía. El evento ha abierto sus puertas este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo, con una programación renovada y una oferta ampliada que promete conquistar a públicos de todas las edades.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la inauguración oficial ha contado con la presencia de la concejala del Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto; el coordinador del festival, David Herrera, y el delegado de Juventud de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Bellido.

"Hoy damos el pistoletazo de salida al mayor evento de entretenimiento de Andalucía, que por segunda vez se celebra en nuestra ciudad", ha destacado la concejala, quien ha subrayado que esta edición incorpora "nuevas propuestas, talleres, stands y concursos pensados para que tanto jóvenes como adultos disfruten al máximo".

Además, ha señalado que los aficionados a los videojuegos podrán participar en numerosos torneos, algunos con premios en metálico, y explorar zonas temáticas dedicadas a títulos como 'Fortnite', 'Zelda' o 'Halo'.

Por su parte, Bellido ha destacado "el impacto positivo del evento, especialmente para quienes no están familiarizados con el mundo del manga y la cultura geek", afirmando que ha despertado el interés de muchos almerienses.

Felicitando al Ayuntamiento por su organización, ha agradecido también "el gesto solidario" al ofrecer invitaciones a unos 200 menores de centros de protección, permitiéndoles disfrutar del festival en igualdad de condiciones con otros jóvenes.

Asimismo, Herrera ha anunciado como novedad una amplia zona de talleres tecnológicos, que por primera vez incluirá actividades con drones y ciencia aplicada. "Desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde, durante todo el fin de semana, los amantes del manga y la cultura asiática podrán disfrutar de un completo calendario de actividades diseñado para todos los públicos", ha explicado.

De este modo, el festival contará con la participación de destacados invitados como Pablo Domínguez, actor de doblaje de personajes icónicos como Son Goku y Black Goku en Dragon Ball Super; los creadores de contenido Noah de Diego y Armand Entrei; la cosplayer Nay Góngora; y el grupo cover de K-Pop The Moving Stones.

La gastronomía también tendrá su espacio con la chef Mayuri Kobayashi, que impartirá dos talleres culinarios inspirados en Dragon Ball y Studio Ghibli. Durante las dos jornadas del festival, los asistentes podrán demostrar su habilidad con el mando o el ratón en los distintos torneos de videojuegos organizados.

"Para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo colaborar en iniciativas que dinamizan la ciudad y enriquecen su oferta de ocio", ha concluido Lorena Nieto.