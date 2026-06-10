El Parador de Mojácar (Almería) exhibirá cuatro fotografía de la serie 'La Playa' del artista Carlos Pérez Siquier

Archivo - Fotografía 'Marbella, 1974' de la serie 'La Playa', de Carlos Pérez Siquier. - CAF - Archivo

MOJÁCAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Parador de Mojácar (Almería) va a exponer cuatro obras fotográficas del artista almeriense Carlos Pérez Siquier pertenecientes a su célebre serie en color 'La Playa'; un ensayo documental de imágenes captadas en la costa andaluza en pleno auge turístico durante la década de los años 70.

La empresa estatal Paradores de Turismo de España ha adquirido, en concreto, las imágenes 'Marbella 1974', 'Mariquita, Roquetas de Mar, Almería, 1975', 'Roquetas de Mar, 1975' y 'Roquetas de Mar 1973' por un importe total de 26.620 euros --IVA incluido-- a la galerista española especializada en fotografía y artes visuales Blanca Berlín. La compra posibilitará incluir en sus espacios históricos piezas con valor artístico.

Según consta en la resolución, consultada por Europa Press, la adquisición de las obras del artista pasarán a formar parte de la colección de Paradores, de modo que, en esta ocasión, se expondrán en el Parador de Mojácar (Almería) siguiendo el criterio del comité de adquisición de la entidad y la propuesta de su departamento artístico.

Con esta compra, se busca incrementar el patrimonio artístico de Paradores a través de piezas de calidad, en este caso, cuatro fotografías que constan como copia posterior del legado firmadas y certificadas por las herederas del artista consideradas como piezas únicas que, en sí mismas, conforman una colección.

Las piezas van en consonancia con la colección artística del Parador de Mojácar, la cual "dialoga con esta identidad mediterránea a través del color, la luz y la naturaleza".

La propuesta fundamentada en estas cuatro fotografías, que evocan el 'boom turístico' de los años 70 y 80, se completa con obras de Regina Giménez y Tomás Pizá, así como con una pintura del almeriense Abraham Lacalle, adquirida por 17.908 euros a Veta Galería el pasado mes de mayo.

El Departamento de Arte avanza así en el crecimiento y continuidad de la Colección de Paradores, que se nutre de artistas preferentemente españoles o vinculados con España, de carreras consolidadas o medias carreras, de artistas y creadores que trabajan en diferentes disciplinas.

Carlos Pérez Siquier (Almería, 1930-2021) comenzó a partir de los años 60 a experimentar con la fotografía en color, llegando a ser considerado en Europa como un adelantado de esta modalidad creativa. Su serie 'La Playa', iniciada en los años 70, es el resultado de una mirada crítica y alejada de los cánones tradicionales, que conecta con la estética hiperrealista del pop americano, según recoge Paradores.