Paralizan cautelarmente las obras de la carretera del Chuche (Almería) por la aparición de posibles restos arqueológicos

Corte de la carretera AL-3101 de El Chuche en Benahadux (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Fomento, ha paralizado cautelarmente las obras de reparación que se ejecutan en la carretera AL-3101 de El Chuche, en Benahadux, ante la aparición de posibles restos arqueológicos que pudieran ser de relevancia para su conservación.

Fuentes de la institución provincial han indicado a Europa Press que han sido los técnicos de la Diputación quienes han acordado la suspensión temporal de los trabajos en la zona en cuanto se ha solicitado a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte un reconocimiento arqueológico para determinar la importancia de los vestigios.

Los movimientos de tierras que se realizan en el área afectada por los trabajos junto con las lluvias acaecidas en los últimos días habrían dejado a la vista posibles restos patrimoniales que deberán ser analizados por los especialistas para concretar su origen, su periodo y su valor.

Así, desde la institución provincial han detallado que las obras proseguirán, conforme marcado protocolo, una vez que la Administración autonómica determine la posible continuidad de las mismas una vez que se produzca la exploración de los restos.