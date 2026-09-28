La parlamentaria Fátima Herrera renuncia a su acta tras ser elegida candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería

La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Almería y candidata a la Alcaldía, Fátima Herrera. - PSOE

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica socialista Fátima Herrera ha anunciado su renuncia a su acta en el Parlamento de Andalucía tras haber sido elegida en las pasadas elecciones primaria de su partido como candidata a la Alcaldía de Almería en los próximos comicios municipales de mayo de 2027.

Herrera, que concurrió como 'número 2' en la candidatura almeriense del PSOE de las pasadas elecciones andaluzas y quien ejerce como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Almería, ha decidido dejar su puesto en la Cámara autonómica para "volcarse en la ciudad".

Conforme al orden de la lista del PSOE, el puesto que deja la concejal en el Parlamento sería asumido por la actual secretaria de Nuevos Derechos, Juventud e Infancia de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, Victoria Cruz.

Herrera, que ganó a Antonio Ruano las primarias con un apoyo del 53,5% de los votos emitidos --un total de 297--, formalizará su renuncia próximamente ante su decisión de "centrar todos sus esfuerzos y dedicación en los asuntos prioritarios que conciernen al día a día y al futuro de la capital almeriense".

La edil ha querido además "ponerse a disposición de los vecinos" con "dedicación plena y exclusiva" para preparar la ciudad "para las próximas décadas y construir una capital más cohesionada, justa y moderna".

En este sentido, ha advertido de que la ciudad atraviesa un momento "crucial" que "no puede gestionarse desde la inercia de más de 20 años de gobiernos del Partido Popular", los cuales se han visto "marcados por una visión excesivamente cortoplacista y carente de un gran diseño de futuro capaz de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía".

"TRES ASUNTOS PRIORITARIOS"

La ya candidata socialista ha anunciado que intensificará su labor en "tres asuntos prioritarios": el acceso a la vivienda, el control de las empresas concesionarias y la movilidad.

Herrera ha apuntado la "grave dificultad" en el acceso a una vivienda "digna y asequible"; "una problemática que golpea con dureza a las familias y a los jóvenes almerienses y ante la que el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado".

Asimismo, ve "urgente" ejercer un control "riguroso" sobre las empresas concesionarias de servicios esenciales ante las "continuas deficiencias que se observan en la limpieza urbana y en el mantenimiento de los colegios, las zonas verdes y los espacios públicos, así como el abandono generalizado que sufren los barrios de la ciudad".

De manera especial, la concejal ha remarcado que la capital se encuentra a las puertas de un "cambio de ciclo histórico" con la "inminente" llegada de la Alta Velocidad.

Según ha apuntado, su llegada supondrá "un antes y un después en materia urbanística, de ordenación del territorio, de impulso económico y de dinamización turística gracias a las oportunidades que va a generar".

A juicio de la candidata socialista, "este hito sin precedentes debe gestionarse con ambición y visión de largo alcance", con lo que ha insistido en la que los terrenos liberados por las obras del soterramiento se destinen "prioritariamente a un gran espacio verde y a vivienda protegida".

Herrera también ha apostado por impulsar un estudio de viabilidad para un metro ligero o tranvía que" vertebre la ciudad y conecte los barrios con centros estratégicos como la estación, el hospital Torrecárdenas o la universidad.