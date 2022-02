El Parlamento de Andalucía insta a la Junta a pedir la OSP en los vuelos de Almería con Madrid y Barcelona

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos instar a la Junta de Andalucía a que solicite ante el Gobierno central la declaración de obligación de servicio público (OSP) las rutas aéreas que unen la ciudad de Almería con Madrid y Barcelona en base a la falta de infraestructuras comunicativas y su posición geográfica.

Los grupos han alcanzado este acuerdo ante la proposición no de ley (PNL) impulsada por el diputado autonómico del PP Pablo Venzal y tras aceptar parcialmente las enmiendas realizadas por el Grupo Socialista a través del parlamentario Jose Luis Sánchez Teruel, ya que inicialmente el texto solo contemplaba solicitar dicha declaración para la ruta que une la provincia andaluza con la capital del país.

"Admitimos la propuesta que nos plantea el grupo PSOE en los términos que se haga también con Barcelona, no nos parece mal", ha comentado Venzal en relación a esta propuesta antes de desestimar, por otro lado, la inclusión de aspectos que pudieran delimitar cómo efectuar su financiación puesto que, según entiende, será "una comisión en su día" la que determine "los modelos, el tiempo, los plazos, la financiación e incluso si otras administraciones están dispuestas a colaborar".

Así, desde las filas populares se han distanciado sobre cómo debe financiarse la declaración de este servicio mientras que, para los socialistas, es el Gobierno andaluz el que debe asumir la financiación de ambas rutas como hace con línea declarada de OSP Almería-Sevilla y, en su caso, contar con financiación adicional mediante acuerdos con la Diputación o el Ayuntamiento de Almería.

La iniciativa aprobada defiende la necesidad de, al menos, cuatro vuelos diarios entre Almería y Madrid con unas tarifas "razonables y accesibles" para los ciudadanos "sin perjuicio de los coeficientes de ocupación de los vuelos" al menos hasta que existan "otras alternativas ferroviarias altamente demandadas y que no llegan".

"No voy a mirar culpables porque todos hemos gobernado en el Estado español y todos tenemos parte de culpa en un proceso y obras que van más lento de lo deseable", ha dicho Venzal ante los retrasos acumulados en las obras de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia, cuya última previsión apunta a que estarán listas en 2026.

Mientras, según ha reconocido, "no hay alternativa para los almerienses que quieren ir a Madrid con sus empresas" o para "los ciudadanos que hacen puente para venir a Almería un fin de semana" debido a los "desorbitados" precios de los billetes, con lo que mediante esta iniciativa se aspira a obtener un modelo similar al que cuenta Badajoz para conectar con Madrid y Barcelona.

Para Venzal, es "importantísimo" que se dé esa "vocación de servicio público" porque actualmente "0es muy complicado para un almeriense ir a Madrid" mientras que no existan otras alternativas. "En Almería, ya no digo la Alta Velocidad o la velocidad alta, sino la velocidad razonable con la que en su día llegará el transporte ferroviario no es para hoy ni para mañana y se prevén estas posibilidades transitorias como en otros territorios para luchar por la competitividad, la eficiencia y mejora de condiciones económicas y sociales de la provincia", ha dicho.

El análisis del diputado popular ha sido compartido en esencia por el parlamentario socialista al estimar que los vuelos son "caros", los horarios "no son los más adecuados" y "faltan frecuencias", a pesar de que Iberia haya anunciado un aumento de hasta 17 frecuencias semanales a partir de abril, según ha recordado también en su intervención la parlamentaria de Cs Mercedes López.

"La conexión aérea con Madrid y con Barcelona desde Almería es una necesidad para la provincia de Almería debido a que la distancia en carretera o el trayecto en ferrocarril, solo para Madrid, supera las cinco horas en desplazamiento, por lo que complica el uso de esos medios por turistas o por quien quiera hacer gestiones", ha dicho Sánchez Teruel.

Para el dirigente socialista, el Gobierno andaluz "debe explorar las posibilidades para mejorar la movilidad al amparo de la normativa europea" ya sea "en solitario o con las administraciones locales", mediante la elaboración de una memoria que "justifique que la ruta aérea merece la declaración de obligación de servicio público" para "garantizar la adecuada movilidad en Almería", al menos, hasta la entrada en funcionamiento del AVE.

"OPORTUNISMO PREELECTORAL"

La iniciativa ha sido respaldada por todos los grupos si bien el representante de Vox Alejandro Hernández ha cuestionado el "cierto oportunismo electoral" con el que se presenta el texto que, bien ha reconocido, pretende la recuperación de vuelos con Almería tasados mediante un plan de precios que haga que no sea "más oneroso viajar a Madrid que a Nueva York".

Venzal ha recordado, no obstante, que la propuesta elevada al Parlamento emana a su vez de los textos aprobados por el Pleno de la Diputación de Almería así como por distintos ayuntamientos de la provincia durante el pasado año, con lo que ha insistido en la "necesidad urgente" de que se consiga esta declaración.

Del mismo modo, ha afeado a la representante de Unidas Podemos Carmen Barranco que comparase la situación de Almería con la de Jaén, de la que ha observado una mejor posición geográfica para conseguir conectar con la capital de España en menor tiempo, o que apelara a una mejora y revalorización del transporte ferroviario frente a las emisiones de dióxido de carbono que las rutas aéreas regionales suponen en términos de impacto medioambiental.

"No entremos en ese debate que me recuerda al de la contaminación de las vacas cuando ponen el foco en ese sector y se olvidan de los 150 millones de vacas que tiene La India, pero como es políticamente incorrecto hablar de eso nos metemos con las vacas de los españoles", ha respondido Venzal antes de recalcar la necesidad de mejorar las frecuencias y precios.