El Parque del Boticario de Almería abre al público con más de once hectáreas y 1.800 árboles

Uno de los senderos del Parque del Boticario, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha abierto al público el Parque del Boticario, un espacio verde de más de once hectáreas, con 115.000 metros cuadrados y más de 1.800 árboles, que desde el pasado 1 de julio forma parte de la red municipal de parques y zonas verdes.

La apertura se ha producido tras la rehabilitación impulsada por la Junta de Andalucía, con una inversión cercana a 2,5 millones de euros, y la asunción por parte del Consistorio de las labores de conservación y mantenimiento, según ha indicado en una nota.

El recinto permanecerá abierto todos los días, en horario ininterrumpido de 8,00 a 23,00 horas, y estará destinado al paseo, la práctica deportiva, el ocio familiar y la educación ambiental, con una amplia representación de la flora y los ecosistemas más característicos de la provincia.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha señalado que "la incorporación de este espacio a la gestión municipal supone una responsabilidad que asumimos con el compromiso de seguir manteniendo, mejorando y poniendo en valor este gran parque para que los almerienses encuentren siempre un espacio cuidado, limpio y seguro".

Segura ha explicado que, desde el primer día de apertura, los servicios municipales trabajan en la conservación de las zonas verdes, los sistemas de riego, las fuentes, los bebederos y las áreas infantiles para que "el ocio, el deporte y la naturaleza vayan de la mano y vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio con todas las garantías".

El edil también ha agradecido "la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para recuperar un espacio que el Ayuntamiento siempre ha defendido como un gran pulmón verde para la ciudad".

La incorporación de El Boticario a la red municipal de grandes zonas verdes ha culminado después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad el pasado mes de junio la declaración del enclave como Parque Periurbano.

La declaración ha completado el proceso iniciado con las obras ejecutadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y con la firma del convenio por el que el Consistorio ha asumido la gestión del recinto.

El parque combina espacios naturales, recreativos y educativos, con zonas de cultivo tradicional, pérgolas, áreas de juegos infantiles, láminas de agua naturalizadas, estanques y amplias superficies ajardinadas.

El recinto recrea distintos ecosistemas almerienses, como ramblas, arenales costeros, bosque mediterráneo, sierras litorales, estepas áridas y zonas lacustres, además de contar con espacios dedicados a especies vegetales endémicas de la provincia.

La actuación ha permitido mejorar los senderos y los recorridos peatonales, crear rutas botánicas, modernizar los sistemas de riego y alumbrado, recuperar las láminas de agua e incorporar nuevos espacios para la divulgación ambiental y la observación de la biodiversidad.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL PARQUE

El Parque del Boticario dispone de 527 metros cuadrados de cultivos herbáceos y 908 metros cuadrados de cultivos hortícolas, así como 3.000 metros cuadrados de láminas de agua naturalizadas y estanques, 37.350 metros cuadrados de zonas arbustivas y 2.900 metros cuadrados de plantas tapizantes.

Entre los espacios de vegetación almeriense se encuentran 1.025 metros cuadrados de arenales costeros, 2.630 de ramblas almerienses, 1.511 de subdesiertos, 2.004 de sierras litorales, 21.765 de bosque mediterráneo, 1.976 de estepa árida, 654 de alta montaña y 2.843 metros cuadrados de espacios costeros.