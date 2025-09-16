El parque canino del Bobar en Almería incorpora nuevas zonas de sombra, vallado y fuentes tras 14.800 euros de inversión

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha renovado el parque canino del Bobar, que cuenta desde este martes con nuevas zonas de sombra, vallado perimetral, fuentes de agua y un terreno acondicionado, tras una actuación que ha supuesto una inversión de 14.811,80 euros más IVA.

La intervención se ha incluido dentro del proyecto nacional 'Playas sin Límites', en el que participan cinco destinos españoles, entre ellos Almería, con el objetivo de "desestacionalizar la oferta turística del litoral", según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha detallado que las obras se han financiado a través del programa 'Experiencias Turismo España', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MEJORAS EN EL ESPACIO CANINO

Los trabajos han consistido en la adecuación de los equipamientos del pipicán, con la instalación de dos pérgolas de madera de dos por dos metros que ofrecen sombra y descanso a personas y mascotas, 25 metros de nuevo vallado perimetral y dos puertas de acceso de madera tratada, además de fuentes de agua para usuarios y animales.

También se ha acondicionado el terreno con arena fina tipo lamilla. La actuación ha sido ejecutada por la empresa Verde Urbano, de la que el edil ha destacado "el espléndido resultado conseguido".

Pérez de la Blanca ha subrayado que este tipo de intervenciones no solo mejoran los servicios al ciudadano, extensivos en este caso a las mascotas, sino que también contribuyen a consolidar un modelo turístico más sostenible y diverso. "Con 'Playas sin Límites' demostramos que el turismo de sol y playa puede disfrutarse de forma responsable y durante todo el año", ha señalado.

Además, el concejal almeriense ha anunciado que este miércoles el Ayuntamiento de Almería participará en Madrid en la entrega del 'Premio Playas sin Límites' a una alumna de la Universidad de Almería (UAL) por su Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre la desestacionalización del turismo.