El Patio de Armas de Almería acoge La parada militar pot rl 106 aniversario de la fundación de la legión

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Armas de la Base Militar de la Base Álvarez de Sotomayor ha acogido la parada militar por el 106 aniversario de la fundación de la legión.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este domingo en la Base Álvarez de, Sotomayor, en Viator, a la parada militar celebrada con motivo del 106 aniversario fundacional de La Legión Española, un acto que ha estado presidido por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava.

En concreto, la jornada ha incluido actividades como la visita a la sala museística, una exposición estática de materiales, una retreta militar y una exhibición de las escuadras de gastadores, mientras que el acto central ha reunido a las unidades legionarias con base en Viator, acompañadas por la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión (Brileg).

Asimismo, la parada militar ha constituido el primer acto oficial del nuevo general jefe de la Brileg, el general de brigada Juan Carlos Moreno Arenas, tras su toma de posesión el pasado viernes, y ha incluido la lectura del Real Decreto de creación de La Legión, la imposición de condecoraciones y la entrega de títulos de Legionario de Honor, becas y premios de cofradías y hermandades.

En este contexto, los actos conmemorativos de esta efeméride han estado presididos por el teniente general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, quien ha estado acompañado por el general Juan Carlos Moreno Arenas en su primera participación oficial al frente de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión.

Por su parte, la jornada se ha iniciado con diferentes actividades dirigidas a acercar la institución legionaria al personal asistente, entre las que se han incluido una visita a la sala museística, una exposición estática de materiales, una retreta militar y una exhibición de las escuadras de gastadores.

A continuación, el acto principal se ha celebrado al mediodía en el patio de armas de la Base Álvarez de Sotomayor, donde han formado las unidades legionarias con base en Viator, todas ellas con sus respectivos guiones, banderines y escuadras de gastadores, junto a la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brileg.

Durante la parada, una vez formada la fuerza y tras pasar revista, se ha procedido a la lectura del Real Decreto de creación de La Legión, tras lo que se han impuesto condecoraciones a personal militar y civil en reconocimiento a su labor o implicación.

Igualmente, durante el acto se han entregado títulos de Legionario de Honor, becas y premios de cofradías y hermandades, dentro de los reconocimientos previstos en la celebración del aniversario fundacional.

Después, el general de brigada Juan Carlos Moreno Arenas ha pronunciado la tradicional alocución sobre la creación de La Legión, antes de que el acto haya continuado con el desfile de las unidades participantes.

Posteriormente, se han rendido los correspondientes honores a quienes dieron su vida por España y, a continuación, se ha interpretado la Canción del Legionario y se han recitado dos espíritus del Credo, el 'Espíritu del Legionario' y el 'Espíritu de disciplina'.

Finalmente, la jornada conmemorativa ha concluido con el desfile a pie frente a la tribuna presidencial de las unidades participantes en los actos del 106 aniversario de la fundación de La Legión.

Además, junto a la alcaldesa de Almería han asistido a la celebración la diputada provincial María del Mar López, el delegado territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y el parlamentario andaluz Manuel Guzmán, entre otras autoridades.