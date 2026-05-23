Patrimonio da el visto bueno a la restauración de los telares de la Serrería de Los Pardo de Macael (Almería)

Trabajos de retirada de la roca que cayó sobre la Serrería de Mármol de Los Pardo de Macael (Almería) durante la arriada de 1973 y deterioró uno de los telares. - AYUNTAMIENTO DE MACAEL

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha emitido informe favorable sobre el proyecto de restauración de los dos telares de arena de la Serrería de Los Pardo de Macael, unos bienes vinculados a la cantería del mármol del municipio cuyo valor patrimonial radica en su "autenticidad" y en ser los "únicos conservados 'in situ' que documentan su evolución tecnológica".

Así consta en el acta consultada por Europa Press, en la que se precisa que los telares conservados en el interior de la serrería son bienes muebles vinculados a la Actividad de Interés Etnológico denominada 'La Cantería del mármol de Macael', inscrita como bien de interés cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El acta recuerda que la 'Fábrica de aserrado de mármol Los Pardo' figura como un molino reconvertido a finales del siglo XIX o principios del siglo XX en aserradero de mármol, con dos telares de mármol de arena y un cuarto añadido para la arena.

La restauración, promovida por el Ayuntamiento de Macael y evaluada por este órgano adscrito a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, se enmarca en el proyecto global de rehabilitación del complejo, que ya recibió informe favorable el pasado 22 de enero, aunque condicionado a una actividad arqueológica y a la redacción de un proyecto específico para los telares firmado por técnico competente.

La intervención afectará a los dos telares y se coordinará con la actividad arqueológica preventiva prevista para el inmueble, con el objetivo de "compatibilizar la investigación histórica, la consolidación arquitectónica y la restauración mecánica".

Según el informe técnico, ambos presentan "corrosión generalizada" en los elementos metálicos y deterioros en la madera, como fisuración longitudinal, pudrición en extremos, deformación por humedad y ataque de xilófagos.

UN TELAR DIDÁCTICO Y OTRO COMO TESTIMONIO DEL DERRUMBE

En el telar mejor conservado, el proyecto plantea como opción preferente su desmontaje y traslado a un taller especializado, salvo que razones técnicas o de conservación aconsejen ejecutar los trabajos en el propio inmueble.

La propuesta prevé recuperar su funcionamiento con "fines didácticos", con la fase eléctrica como última configuración histórica documentada. Para ello, se conservará el motor original como objeto y se utilizará un motor auxiliar oculto y reversible para activar el telar.

Por motivos de seguridad, el movimiento será "lento, controlado y sin carga", con limitadores y paro de emergencia, mientras que la zona de visitantes quedará delimitada con pantallas de metacrilato.

En el caso del segundo telar, deformado y afectado por el derrumbe, la intervención será "exclusivamente conservativa" y mantendrá su configuración actual como "testimonio material" del acontecimiento histórico que motivó el cese de la actividad industrial.

El informe subraya que la actuación no persigue recuperar el uso productivo del sistema, sino su "interpretación mecánica controlada", con criterios de "mínima intervención, autenticidad, discernibilidad y reversibilidad".

La restauración deberá ser asumida por un equipo o empresa con experiencia en maquinaria para la industria del mármol o sectores afines, conocimiento de sistemas históricos de corte y capacidad técnica para el desmontaje y remontaje de maquinaria industrial pesada.