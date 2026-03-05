Patronal de Almería prevé posibles subidas en fertilizantes y plásticos por el conflicto bélico y las tensiones con EEUU

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín. - ASEMPAL

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) ha advertido de la posible alza de precios en insumos como fertilizantes o plásticos, esenciales para la actividad de la agricultura intensiva de la provincia, ante la escalada del conflicto bélico tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán así como ante la posibilidad de que la Administración de Donald Trump adopte medidas que afecten a sus relaciones comerciales con España.

En un comunicado, la representación de la patronal almeriense ha expresado la "incertidumbre" y "preocupación creciente" que existen entre el tejido empresarial almeriense ante el "impacto directo" en costes que pueden derivarse de ambos factores.

"Las empresas necesitan estabilidad y seguridad en un momento especialmente delicado para la economía internacional. Cualquier tensión geopolítica o comercial acaba teniendo un reflejo directo en los costes, en la competitividad y en las decisiones de inversión y contratación de nuestras empresas", ha expresado el presidente de Asempal, Cecilio Peregrín.

El representante de los empresarios almerienses considera "prioritario" actuar con "prudencia" y "coordinación con la UE" para proteger la actividad y el empleo de la provincia, puesto que tanto el conflicto bélico como las tensiones con EEUU "inciden de forma transversal en todos los sectores productivos y pueden traducirse en un encarecimiento de la energía, del transporte y de materias primas".

En este sentido, han recalcado las posibles repercusiones en "insumos básicos" para muchas actividades económicas, como los fertilizantes, los plásticos o determinados suministros industriales, "además de provocar alteraciones logísticas y nuevas tensiones en los mercados internacionales".

La confederación empresarial considera que, si el conflicto bélico se prolonga, puede convertirse en un factor "desestabilizador" con efectos sobre la inflación y la competitividad de empresas, pymes y autónomos. "A ello se suma el riesgo de distorsiones comerciales derivadas de la reordenación de flujos internacionales y de la presión de terceros países productores sobre mercados como el europeo", han advertido.

En este contexto, desde Asempal se ha subrayado también la "inquietud" que genera en las empresas almerienses la evolución de las relaciones económicas con Estados Unidos, ya que "la sola posibilidad de que se adopten medidas que afecten al comercio bilateral introduce un elemento adicional de incertidumbre", si bien reconocen que la situación puede evolucionar en cuestión de días u horas.

Según los datos de comercio exterior de 2025 recopilados por Asempal, Almería exportó a Estados Unidos productos por valor de 365,34 millones de euros, especialmente en actividades industriales vinculadas a materiales de construcción, e importó por 53,98 millones, lo que arroja un saldo comercial positivo de 311,36 millones de euros y una tasa de cobertura del 676,77 por ciento. Además, Estados Unidos representó el 6,1 por ciento del total de las exportaciones de la provincia en ese ejercicio.