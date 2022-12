. Paulova y Yago Edro publican 'Pretty Woman. La creación de una obra maestra' con un enfoque "nunca visto"

ALMERÍA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado el libro de Paulova y Yago Edro publican 'Pretty Woman. La creación de una obra maestra' en el que ambos aportan "un enfoque nunca visto" a este clásico del cine.

"Existen opiniones enfrentadas entre los adeptos y detractores de la clásica historia protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. No obstante, pocos han conseguido mostrar un enfoque tan asertivo y trabajado como el que Paulova y Yago Edro realizan en su libro 'Pretty Woman.La creación de una obra maestra'", indica el sello de autoedición.

En un comunicado, la autora explica que el libro "quiere resaltar el enfoque que considera a Vivian (Julia Roberts) como la persona que configura la película".

"No sólo que sea la protagonista, sino que es su espíritu el que al final prevalece. Me molesta mucho que se considere esta película como machista. No se ha sabido ver el peso que tiene Vivian en toda la película", indica.

Señala que e lector va a encontrar un "diálogo creativo" que muestra que "nada es imposible si se desea con pasión".

"No es fácil reunir un guion potente, aunque deformado por la misoginia", traslada para remarcar que reune a "un actor atractivo en su mejor momento, una actriz desconocida en estado de gracia, unos productores con el olfato y la experiencia del éxito y un director capaz y decidido a tocar el cielo de los clásicos cinematográficos".

"Todo eso se reunió milagrosamente en el rodaje de 'Pretty Woman', y el resultado fue una obra maestra imperecedera cuya génesis se ficciona en este relato", subraya.

Entre todos estos ingredientes, la autora elige "sin dudar" a Julia Roberts, quien con la colaboración "activa de unos y la aceptación de otros", le da la vuelta a un relato "misógino" y lo convierte en un "alegato a favor de la fortaleza mental de la mujer, que solo necesita su inteligencia y su intuición para encaminar dos vidas a las que un insaciable deseo de poder y un desafortunado deseo de aventura habían descarrilado".

Paulova (Madrid, 1978) estudió Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollando su interés por la arqueología en la Universidad de Palermo, en Sicilia. Trabajó en Bruselas para la Unión Europea con ambiciosos proyectos de desarrollo en países como Burkina Faso, Costa de Marfil o Camerún.

Siguió su andadura existencial desde Bolivia a Tierra de Fuego. Ahora escribe para compartir su visión del mundo y lo compagina con un ilusionante proyecto rural en la Sierra de Guadarrama, siempre con sus perros.