Pepe Céspedes y Paco Calavera llenan el Auditorio de Almería con una radiografía humorística de la sociedad almeriense

Pepe Céspedes y Paco Calavera durante su actuación en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Tributo a Pepe Céspedes y Paco Calavera' llenó en la noche del sábado el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, dentro de la programación de otoño del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Con las entradas agotadas, los dos monologuistas han ofrecido una velada cargada de humor en la que el público "encontró motivos para reconocerse en cada historia, cada ocurrencia y cada crítica a las particularidades de la vida almeriense", tal y como ha reseñado el Ayuntamiento de Almería sobre la obra representada.

La propuesta convirtió asuntos de la actualidad y escenas de la vida cotidiana en material para la comedia.

El congreso de robots, la televisión local, una Almería sin trenes, los maestros y los trabajos extraescolares fueron algunos de los temas abordados por ambos humoristas, que demostraron que cualquier aspecto de la realidad puede convertirse en "una fuente inagotable de situaciones disparatadas cuando se observa desde su particular perspectiva".

El espíritu de Walt Disney y la fábula de que nació en Almería sirvieron para alimentar una de las historias representadas por ambos artistas, dejando que la lógica diera paso "al absurdo", y donde "lo importante no es tanto el destino del relato como el camino que recorren los cómicos para llegar a la carcajada", donde hay "una mirada reconocible sobre la sociedad almeriense".

Céspedes y Calavera pusieron así el foco en "las pequeñas contradicciones, las costumbres arraigadas y esa forma de afrontar la vida que los vecinos identifican como propia".

Su humor funciona como un retrato colectivo en el que nadie queda del todo a salvo, pero en el que la crítica se combina con el cariño hacia una ciudad que ambos conocen bien.

El título del espectáculo resume buena parte de su planteamiento. Pepe Céspedes y Paco Calavera rinden homenaje a los cómicos que más han influido en sus carreras, que son ellos mismos, con una propuesta que les permite "jugar con sus propios personajes, exagerar sus señas de identidad y llevar sus respectivos universos humorísticos a nuevas situaciones".

Pepe Céspedes tiró de un humor "directo, irónico y provocador", acompañado de su particular acento y de una capacidad para la improvisación, conectando con un público, que encontró en sus historias situaciones cercanas y referencias compartidas. Su trayectoria incluye su participación en el espacio 'Nuevos Cómicos' de Paramount Comedy y en la gira '10 Cómicos 10', además de diferentes propuestas de humor en directo.

Por su parte, Paco Calavera, cómico, actor, guionista y director, desplegó su particular universo de humor absurdo construido a partir de asociaciones inesperadas, giros sorprendentes y situaciones que desafían la lógica.

Desde que inició su trayectoria en 2004 con su primer monólogo para Paramount Comedy ha desarrollado una amplia carrera en los escenarios y en medios audiovisuales, con participaciones en programas como 'Sólo ante el Peligro', 'Las Noches de Paramount Comedy', '10 Cómicos 10' y 'Pata Negra', además de su paso por series como 'Museo Coconut'.