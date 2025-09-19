Piden ayuda vecinal para hallar a una mujer de 74 con discapacidad desaparecida en Chirivel (Almería)

CHIRIVEL (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chirivel (Almería) ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de localizar a una mujer de 74 años de edad y con discapacidad cognitiva que desapareció en la noche del pasado miércoles en la localidad de Contador.

Según ha informado el Consistorio en un mensaje a través de sus redes consultado por Europa Press, en el momento de su desaparición la mujer vestía un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

Una llamada a las 22,20 horas al teléfono unificado de emergencias 112 Andalucía daba aviso de la desaparición de la mujer, quien habría abandonado su domicilio, en el entorno del Camino Vertientes de la localidad.

En este sentido, se dio aviso a Guardia Civil, la Unidad Adscrita de Policía Nacional y efectivos sanitarios, para emprender su búsqueda. Así, consta un dispositivo que se ha mantenido activo durante toda la jornada de este jueves hasta caer la noche, sobre las 21,40 horas.

Las autoridades municipales han solicitado ayuda para localizar a la desaparecida, sentido en que han pedido que cualquier información que pueda ayudar a su averiguar su paradero se comunique de inmediato a la Guardia Civil a través del número 062.