Piden casi 20 años de cárcel al acusado de asaltar a varios hombres en Almería con los que se citaba en Grindr

Archivo - El joven acusado de agredir y atracar a hombres con los que se citaba en El Ejido (Almería) mediante perfiles falsos de Grindr. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía va a solicitar 19 años y once meses de prisión para Y.D., el hombre de 21 años que fue detenido en El Ejido (Almería) por asaltar y agredir junto con otras personas que no pudieron ser identificadas a varios varones con los que quedaba a través de la aplicación de citas gays Grinder bajo el propósito real de "sustraerles sus pertenencias" y "burlarse" de ellos por ser homosexuales.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal atribuye al acusado cuatro delitos de robo con violencia --uno en grado de tentativa--, tres delitos de lesiones de distinta gravedad y un delito de pertenencia a grupo criminal, todo ello con las agravantes de abuso de superioridad y "motivos discriminatorios", debido a la orientación sexual de las víctimas.

El Ministerio Público señala al acusado como "organizador" y "cabecilla" de un grupo de personas que habrían actuado con él en el momento de atacar a las víctimas para "neutralizar cualquier posible defensa", de modo que estas eran elegidas previamente mediante contactos en la aplicación de citas.

En este sentido, el procesado habría creado en la 'app' al menos tres perfiles falsos con distintos nombres y fotos de otras personas para que sirviesen "como reclamo". Una vez confirmaba la cita, que siempre se producía en horario nocturno, el acusado pedía a sus víctimas que "no parasen en la zona urbanizada ni llamasen a la puerta" con el pretexto de "evitar que los vecinos los viesen".

De este modo, se citaba con ellos en un descampado cercano de Las Norias de Daza a sabiendas de que en las inmediaciones de dicha ubicación donde, junto con sus compinches, podría "abordar a los chicos sin que pudiesen ser auxiliados".

DESDE LA NOCHEVIEJA DE 2025

La Fiscalía apunta un primer asalto en la Nochevieja de 2025 cuando el acusado se citó a través de la aplicación con un joven entre las 1,00 y 2,00 horas en el lugar reseñado, de forma que el perjudicado --bajo las instrucciones recibidas-- le avisó cuando estaba en el lugar acordado.

En ese momento habrían aparecido en el lugar al menos tres personas más, todas ellas con el rostro "tapado con un pasamontañas" que le increparon al grito de "ven aquí, maricón de mierda, te vamos a matar", lo que hizo que el perjudicado huyera a la carrera del lugar.

Pese a todo, fue alcanzado por uno de sus asaltantes, quien le habría empujado y tirado al suelo, donde recibió varias patadas y un mordisco en la mano. En el mismo asalto le sustrajeron su teléfono móvil, valorado en unos 1.200 euros.

La investigación señala otras dos asaltos que habría tenido lugar consecutivamente en la noche del 19 de enero bajo el mismo 'modus operandi', donde una primera víctima fue guiado hasta un descampado sin iluminación. Allí habría sido agredido por el acusado y otros dos acompañantes, quienes le habrían arrebatado las llaves del coche mientras le insultaban, aunque logró escapar.

Más tarde, durante la misma noche, el acusado se habría citado con otro varón al que también habría asaltado acompañado de otras tres personas. En esta ocasión, la víctima, a la que le sustrajeron el móvil y varios efectos personas, sufrió golpes en la cara así como amenazas de tono homófobo.

El último asalto se habría producido el 23 de enero sobre la 1,00 horas, donde la víctima fue recibida por tres varones al grito de "maricón". Aunque el perjudicado logró huir en un principio, volvió a toparse con sus agresores cuando fue a recoger su coche, momento en el que recibió varios "puñetazos en la cara" y "patadas" así como el robo de sus pertenencias.

"ÁNIMO DISCRIMINATORIO"

El fiscal incide en que el modo de actuar del acusado y sus acompañantes respondía a una "planificación" y una "estructura organizativa" en la que el procesado asumía "la toma de decisiones" sobre cómo había que actuar una vez seleccionadas las víctimas "por su orientación sexual" con un evidente "ánimo discriminatorio" y afán de "enriquecimiento ilícito".

Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa varias multas que suman cuatro meses a razón de 12 euros diarios, órdenes de alejamiento e incomunicación con las víctimas y el pago de indemnizaciones por sustracciones, daños físicos y morales por importe de más de 12.000 euros.

El sospechoso fue detenido el 3 de febrero de este año en el marco de la operación 'Urgi 26 Rolo'. En el momento de su arresto, los agentes le achacaron varios delitos de robo con la agravante de odio, así como de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.