Piden cinco años de cárcel para a un guardia civil de Almería acusado de romperle la nariz a un hombre con su pistola

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar cinco años de prisión para un sargento de la Guardia Civil acusado de romper la nariz a un hombre mediante un golpe con su arma reglamentaria después de que el afectado abandonara su vehículo con las manos en alto y fuera instado a echarse al suelo mientras era apuntado con la pistola sin saber los motivos de la intervención policial.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal achaca al acusado un presunto delito de lesiones con la agravante de prevalimiento del carácter público, que se aplica a las autoridades o cargos públicos que se habrían aprovechado de su cargo para la comisión de un delito, por lo que también solicita para él cinco años de inhabilitación como miembro del cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23,00 horas del 8 de marzo de 2023, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por un presunto robo cometido en un cortijo en la zona del Valle del Almanzora, lo que motivó un dispositivo policial para localizar y detener a los responsables.

En el marco de dicho operativo, la víctima fue interceptada por los agentes sobre las 23,15 horas cuando conducía su vehículo en uno de los puntos de control establecidos. Fue así cómo le pidieron que detuviera el vehículo, que quedó inmovilizado.

El relato de la Fiscalía apunta que el perjudicado "no se encontraba armado" ni tampoco opuso "ningún tipo de resistencia" ante las indicaciones de los agentes, de modo que salió del coche "con las manos en alto".

Por su parte, el acusado se habría dirigido a él "apuntándole con el arma de fuego reglamentaria" mientras le requería que "se tirara al suelo", todo ello "sin informarle en ningún momento de los hechos que motivaron dicho proceder policial".

Fue entonces cuando, conforme a la acusación de la Fiscalía, el acusado se habría aprovechado de su condición de agente de la Guardia Civil para, "de forma injustificada" y con la "intención de menoscabar su integridad física", habría golpeado con el arma a la víctima en el rostro, "provocando que se arrojara al suelo".

La acusación añade que, acto seguido, el agente habría procedido en ese instante a colocar las esposas a la víctima mientras que se encontraba en la carretera "sangrando" en lugar de "asistirle tras el golpe". El perjudicado se habría quedado "varios minutos en la calzada con las esposas puestas, totalmente inmovilizado y sin ninguna medida de seguridad mientras sangraba".

A consecuencia del golpe, el perjudicado sufrió la fractura de varios huesos de la nariz así como del pómulo y el suelo del ojo derecho, por lo que tuvo que someterse a intervenciones quirúrgicas y tratamientos para sanar de sus heridas, de las que tardó en recuperarse cuatro meses.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también reclama el pago a la víctima de una indemnización total superior a los 30.500 euros por las lesiones producidas, las secuelas que le han quedado, la intervención quirúrgica y los daños morales producidos, dado el trastorno por estrés postraumático identificado en la víctima.

El juicio, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, está previsto a partir de las 10,00 horas del próximo 4 de marzo.