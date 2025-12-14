Piden ocho años de cárcel a un acusado de dar tres "navajazos" a otro hombre en el transcurso de una pelea en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Dic.

La Audiencia Provincial va a celebrar este lunes el juicio contra tres hombres acusados de protagonizar una pelea en la que se habrían agredido mutuamente en las proximidades de un pub de Vícar (Almería) y en la que uno de ellos habría asestado tres "navajazos" a otro causándole importantes lesiones en zonas de "riesgo vital".

En concreto, la Fiscalía solicita para el supuesto autor de las cuchilladas ocho años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa mientras que para el agredido con el arma blanca pide un año de prisión y 40 días de multa a razón de diez euros diarios por un delito de lesiones y otro de maltrato leve.

Conforme al escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, la fiscal también pide una pena de 40 días de multa a razón de diez euros diarios para el padre del supuesto autor de los "navajazos" por su participación en la riña.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2,00 horas del 16 de julio de 2022 en las inmediaciones de un pub situado en la calle Diamante de La Gangosa, en Vícar (Almería) cuando se produjo una supuesta discusión que habría enfrentado a un padre y su hijo con el tercero de los acusados.

La Fiscalía señala la agresión "mutua" que se dio durante el conflicto en el que tanto el padre como el hijo habrían golpeado a tercero de los acusados al igual que este a los otros dos pero "sin llegar a causarse en este momento lesiones".

En este punto, el escrito del Ministerio Público incide en que, en un momento dado, el tercero de los acusados dio un "fuerte empujón" al padre, quien "cayó al suelo", lo que hizo que su hijo, al presenciar los hechos, sacara "una navaja de 14 centímetros de hoja que llevaba guardada".

Así, "con la intención de acabar con su vida", se habría dirigido hacia su oponente y le habría asestado "tres navajazos" en el pectoral izquierdo, en el brazo derecho y en la zona del hemitórax cerca de la axila, el cual le alcanzó el pulmón y le ocasionó un neumotórax por el que tuvo que ser intervenido de urgencia.

El fiscal atiende a la zona de "riesgo vital" a la que se dirigieron los ataques con la navaja así como las lesiones internas que llegó a padecer el coacusado, las cuales le habrían "causado la muerte de no haber sido atendidas médicamente de modo inmediato".

Por su parte, y como resultado de la misma pelea, el padre del acusado de empuñar el arma sufrió una complicada fractura de tobillo que obligó a operarlo con implantes de placa y tornillos y de la que tardó en recuperarse 284 días.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía reclama al supuesto autor de las cuchilladas el pago de 42.410 euros a su víctima por las lesiones, las secuelas y el perjuicio estético derivado de las cicatrices que le han quedado, mientras que a este mismo le reclama que abono 54.820 euros por las lesiones que sufrió el padre de su supuesto agresor. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera.