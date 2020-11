Piden siete años de prisión para el presunto patrón de una patera que llevaba otras 19 personas

ALMERÍA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía va a solicitar siete años de prisión para T.B., de 29 años, acusado de patronear una patera con otras 19 personas a bordo que fue interceptada en aguas próximas a Mesa Roldán en Carboneras (Almería) el pasado 21 de mayo después de partir la noche anterior desde las costas de Argelia.

Según consta en el escrito provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado habría concertado el transporte clandestino de varias personas "a cambio de una contraprestación dineraria, con el objeto de entrar en territorio español de forma irregular".

Así, tras haber salido de algún punto de la costa argelina a bordo de una embarcación semirrígida de cinco metros de eslora y propulsada por un motor fuera borda de 140 caballos, los ocupantes fueron interceptados por la patrullera 'Río Jiloca' de la Guardia Civil.

La embarcación no reunía las condiciones requeridas para dicho transporte, ni por sus características técnicas, ni por el número de ocupantes, ya que no estaba acondicionada para este tipo de trayectos. Asimismo, no estaba dotada de chalecos salvavidas, bengalas, balizas de señalamiento, radar, GPS, botiquín ni otras medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y vida de quienes iban a bordo.

En el momento de la detención, el acusado llevaba un teléfono móvil, una tarjeta de memoria micro, 105 euros y 5.500 dinares argelinos. El hombre carecía de cualquier documentación que le acreditara para el pilotaje de la nave. El juicio por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tendrá lugar el 18 de noviembre en la Audiencia Provincial de Almería.