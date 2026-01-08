La pista polideportiva del barrio de El Alquián, en Almería, se renueva con casi 40.000 euros de inversión

La pista polideportiva renovada de El Alquián, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha invertido 39.641,64 euros en la primera fase de mejora del complejo deportivo de El Alquián, una actuación posible gracias a la cesión del espacio por la Fundación Unicaja hasta el 31 de diciembre de 2030.

Esta primera fase ha incluido la rehabilitación completa de la antigua pista de tenis, que se ha transformado en una pista polideportiva de dimensiones reducidas para la práctica de fútbol sala y balonmano, así como la construcción de dos campos reglamentarios de baloncesto 3x3 en uno de los laterales, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Además, se ha habilitado una nueva entrada de acceso libre para mejorar la accesibilidad, se ha actuado sobre el entorno de la pista, especialmente en el muro norte que separa la zona superior, y se han instalado barras de calistenia con suelo amortiguador de caucho en la parte alta. Las actuaciones han culminado con la reparación y el pintado de la grada existente.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha visitado las instalaciones situadas en la Avenida de la Guardería de El Alquián, ha subrayado que esta primera fase ha supuesto "un paso fundamental en la recuperación de un espacio muy querido por los vecinos y vecinas de El Alquián".

Vázquez ha avanzado que el Ayuntamiento "continuará trabajando por fases para completar las mejoras, dentro del compromiso municipal con este barrio y con la creación de espacios públicos dignos y accesibles que fomenten la convivencia, la salud y la participación, donde los vecinos puedan practicar deporte y también reunirse y socializar, dentro del compromiso para crear una ciudad saludable".

El complejo está compuesto por una pista polideportiva, un frontón, vestuarios y zona ajardinada; dos pistas de tenis con gradas y vestuarios, con una superficie total de 5.834 metros cuadrados, además del antiguo centro social, de 118 metros cuadrados, situado en la planta baja de un edificio residencial de la misma avenida.

Por su parte, Antonio Lozano, en representación de la asociación de vecinos, ha agradecido la ejecución de esta primera fase y se ha mostrado "ilusionado con la construcción de este complejo deportivo, muy importante y necesario para El Alquián".

La actuación se ha desarrollado de forma coordinada entre las áreas que dirigen los concejales Antonio Jesús Casimiro y Óscar Bleda, junto con la asociación de vecinos, "para garantizar que cada actuación responda a las necesidades reales del barrio".