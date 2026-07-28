El Plan Infoca da por extinguido el incendio forestal de Purchena (Almería)

Efectivos del Plan Infoca durante las labores de extinción de un incendio en una imagen de archivo. - Europa Press

PURCHENA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 19,08 horas de este lunes el incendio forestal declarado en Purchena (Almería), después de que los técnicos hayan comprobado que no existen posibilidades de que el fuego se reavive.

Según ha informado el dispositivo en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el cambio de estado se ha producido después de que el incendio quedara estabilizado a las 20,35 horas del domingo.

El fuego se declaró alrededor de las 17,00 horas del 26 de julio y motivó la movilización de ocho medios aéreos: tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra y una aeronave de coordinación. El operativo desplegó además 45 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba para tratar de controlar el incendio.

El de Purchena no ha sido el único incendio forestal registrado en la provincia durante las últimas semanas. El declarado el 18 de julio en el paraje La Capacidad, en Laujar de Andarax, permanece controlado desde las 22,00 horas de ese mismo día, aunque aún no ha sido dado por extinguido.

Por su parte, el Infoca dio por extinguido a las 21,00 horas del viernes 24 de julio el incendio de Los Gallardos, el de mayores consecuencias registrado hasta la fecha en Andalucía. El fuego causó la muerte de 13 personas, calcinó 5.200 hectáreas y afectó a terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas.