Planas pide evitar una "guerra" por el agua y aboga por "tomar en cada momento" decisiones sobre volúmenes y usos

EL EJIDO (ALMERÍA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este jueves dejar de lado las "guerras" por el agua que emplean los regantes para el uso agrícola y actuar mediante la toma de decisiones necesarias "en cada momento" en relación a los volúmenes que se aportan, la utilización aguas no convencionales, la desalación y otros medios.

Así se ha pronunciado el ministro tras ser interpelado varias veces por los periodistas sobre el trasvase Tajo-Segura, dado que el recálculo de sus aportaciones afecta a los sectores productivos de Alicante, Murcia y norte de Almería. "Lo que hace falta en estos momentos es que Almería continúe disponiendo del volumen y de la eficiencia necesaria para poder llevar a cabo su actividad productiva", ha dicho al respecto.

Para Planas, la cuestión sobre las aportaciones hídricas no debería concentrarse tanto en los volúmenes sino sobre las necesidades precisas de agua en cada momento. "Yo comprendo que el agua tiene mucho atractivo como materia de confrontación", ha dicho antes de que pidiera "tener la inteligencia de evitar esas guerras, no solo porque son malas para todo el mundo desde un punto de vista político y psicológico, sino porque además no resuelven nada".

De este modo, ha abogado por trabajar para hacer que los agricultores y regantes dispongan "de aquellos caudales de agua que necesitan", para lo que ha trasladado su apuesta por la modernización del regadío y la aplicación de nuevas técnicas a fin de "extraer el máximo jugo de una gota de agua".

"Tengo una visión optimista del futuro de este sector, tengo una visión muy positivo, porque podemos continuar y debemos continuar siendo no sólo la huerta de Europa, sino exportando dentro de Europa y fuera de Europa a numerosos países. Esa es mi preocupación", ha recalcado el ministro, quien ha abundado en los modos de gestión de los recursos hídricos.

El representante de Agricultura ha insistido en que es momento de que el sector aproveche las técnicas de innovación, digitalización y modernización del regadío para conseguir "rentabilidad y sostenibilidad". "Tenemos que gestionar bien el agua disponible, hasta la última gota, y esa es la clave del trabajo que estamos haciendo y que vamos a llevar a cabo", ha afirmado tras hacer referencia a las desfavorables perspectivas con las que cuenta el territorio a causa del cambio climático.

Planas ha insistido así en los más de 600 millones de euros de inversión previstos entre el Gobierno y las comunidades de regante a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar más de 100.000 hectáreas de regadío en el país, con 19 proyectos a desarrollar en Andalucía con una inversión de 140 millones de euros de los que diez están centrados en Almería, con 87,76 millones.