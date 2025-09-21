La planta de residuos de Gádor (Almería) se modernizará con 4,75 millones para reciclar 15.000 toneladas de residuos más

Archivo - Un operario trabaja en la línea de clasificación de la planta de tratamiento de residuos de Gádor (Almería). - EUROPA PRESS/ARCHIVO

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico de Gádor (Almería) afronta una transformación con una inversión de 4.756.711 euros que permitirá recuperar 14.916 toneladas adicionales de materiales reciclables cada año, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento en la eficiencia de la instalación.

La remodelación busca dejar atrás el funcionamiento manual de la planta y garantizar un sistema "robusto, flexible y dotado de equipos con alto grado de automatismo que aseguren una efectividad máxima de selección de materiales reciclables".

Conforme a las bases del proyecto consultadas por Europa Press, la inversión abarca el suministro de una veintena de equipos de última generación, entre los que figuran tromeles de criba y separadores balísticos que permitirán una primera clasificación de los residuos en función de su tamaño, densidad y forma.

A ello se suman los separadores ópticos NIR, capaces de diferenciar plásticos, papel, cartón o textiles mediante sensores de infrarrojo cercano. Por su parte, los separadores magnéticos e inductivos están diseñados para extraer con rapidez elementos metálicos, mientras que los perforadores de botellas facilitan la compactación y tratamiento de los envases ligeros.

Las nuevas cabinas de triaje y las plataformas de control de calidad permitirán una supervisión más exhaustiva del proceso, reforzada con un sistema de captación neumática que evita la dispersión de materiales.

La actuación forma parte del proyecto de mejoras impulsado por el Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente almeriense y está financiada parcialmente por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la remodelación se pretende mejorar el tratamiento de los residuos domésticos, dar cumplimiento a la normativa de economía circular y avanzar hacia los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular, que fija una reducción del 30 por ciento en el consumo nacional de materiales y del 15 por ciento en la generación de residuos respecto a 2010.

El contrato de suministro se ejecutará en un plazo máximo de siete meses desde su firma. El procedimiento se tramita mediante licitación abierta que podrán presentar sus ofertas electrónicamente hasta el 23 de octubre de 2025.

Entre las condiciones de ejecución se establece una garantía mínima de 24 meses para todos los equipos, que deberán contar con marcado de Conformidad Europea (CE), distintivo que certifica el cumplimiento de la normativa europea de seguridad, salud y protección medioambiental.