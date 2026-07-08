El Pleno de Almería aborda este jueves un cambio en el PGOU para posibilitar un polígono industrial junto al PITA

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ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto aprobar este jueves una nueva modificación en el plan general de ordenación urbana (PGOU) para posibilitar la creación de un nuevo polígono industrial promovido por Profusa junto al Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA).

La sesión ordinaria, prevista a partir de las 9,00 horas, contempla la revisión del documento original para atender una serie de requerimientos técnicos efectuados por la Junta de Andalucía de cara a reclasificar los terrenos afectados para darles un uso industrial.

El proyecto, a unos 400 metros al este de El Alquián y con accesos desde la A-7 y la N-349 que da acceso al aeropuerto, prevé ocupar una superficie bruta total de 305.526 metros cuadrados para el nuevo sector industrial. De esa extensión, 282.334 metros cuadrados tendrán un aprovechamiento urbanístico destinado a la industria.

Adicionalmente, el proyecto adscribe al sector otros 188.229 metros cuadrados, los cuales están calificados como sistema general de espacios libres y forman parte del Parque Litoral de la Bahía, funcionando como un sistema de compensación.

El Pleno también abordará el acuerdo para repartir en anualidades el contrato de asistencia técnica a la redacción del proyecto básico y estudios estratégicos para el diseño integral de los espacios públicos de las barriadas de San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla.

Igualmente, contempla efectuar una modificación presupuestaria de 340.000 euros así como la denominación de varias calles, entre ellas, la Plaza Escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte y otras sobre la urbanización en el ámbito del Plan Especial de El Mamí.

En el ámbito de las mociones, la coalición Podemos-IU-Verdes va a proponer la elaboración de un plan de climatización de centros escolares así como una estrategia para asegurar el suministro eléctrico en todos los barrios de la ciudad.

Por su parte, desde Vox van a pedir un acuerdo para reclamar la desafectación del dominio público portuario de la zona urbana comprendida entre la Playa de San Miguel y la desembocadura de la Rambla de Belén para su incorporación al patrimonio municipal.

En el caso de los socialistas, se llevará al Pleno una moción para el desdoblamiento de la carretera N-344 que conecta El Alquián con El Toyo y otra más para la ampliación del plan extraordinario de mantenimiento de los centros educativos públicos de la ciudad de Almería.

El PP también va a elevar dos textos: uno para la defensa de un servicio ferroviario "digno" y de las infraestructuras ferroviarias de la provincia; y otro para instar al Gobierno de España a "asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales".