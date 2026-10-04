El Pleno de Almería aborda este lunes la ampliación del catálogo de edificios protegidos

Pleno del Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto aprobar definitivamente este lunes la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos, cuya propuesta inicial contempló la incorporación de 127 nuevos bienes, de los que 76 correspondían a patrimonio arquitectónico y 51 a patrimonio etnológico.

El Consistorio presentó en marzo esta propuesta como la "mayor ampliación" del catálogo desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1998.

La sesión ordinaria, que comenzará a las 9,00 horas en el Salón de Plenos, contará con 24 puntos en el orden del día. Entre ellos figura la aprobación definitiva de las nuevas Ordenanzas Municipales de Edificación, aprobadas inicialmente el pasado 15 de abril para sustituir por una regulación independiente las determinaciones sobre usos y edificación recogidas en el PGOU de 1998.

También se someterá a aprobación definitiva la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que recibió el visto bueno inicial en junio y regula el instrumento utilizado por la empresa municipal 'Almería XXI' para la adjudicación de vivienda protegida.

En materia urbanística, el Pleno someterá a aprobación definitiva la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) con la que se desbloqueará una bolsa de suelo para la construcción junto al Castillo del Diezmo, en la zona de Los Molinos cerca de la Avenida del Mediterráneo y junto a la carretera de Níjar.

El cambio permitirá trasladar a este ámbito parte de los derechos de edificación asignados a otras unidades, sin aumentar el volumen total previsto para el conjunto del área.

Por otro lado, el Pleno abordará una ordenanza destinada a regular la colaboración del Ayuntamiento con colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras.

El orden del día incorpora, además, la cesión gratuita temporal de dos inmuebles municipales situados en las calles Ceuta y Las Negras a la Zona de Almería de la Iglesia Evangélica Filadelfia y a la Liga Almeriense de la Educación y la Cultura Popular, respectivamente.

PROPUESTAS SOBRE MOVILIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Almería llevará al próximo Pleno ordinario de la corporación dos mociones centradas, respectivamente, en la mejora de las comunicaciones ferroviarias de la provincia y en el apoyo a la labor que desarrollan los Bancos de Alimentos y las entidades sociales.

El PSOE propondrá que el Ayuntamiento encargue un estudio de viabilidad sobre la implantación de un metro ligero o tranvía urbano en Almería y solicite la participación de la Junta de Andalucía en su planificación y, en su caso, futuro desarrollo.

Según ha detallado el PSOE en una nota, el estudio analizaría la demanda potencial de viajeros, los posibles trazados y conexiones con barrios y equipamientos, su integración con los autobuses urbanos, los costes, la financiación y el impacto ambiental. La portavoz socialista, Fátima Herrera, ha defendido que el debate sobre la movilidad debe plantearse con una perspectiva de varias décadas.

"Almería está cambiando y tenemos que anticiparnos. Si seguimos creciendo, necesitamos pensar cómo queremos movernos dentro de 10, 20 o 30 años, algo que deberían haber hecho los sucesivos alcaldes del PP en estos 20 años y no han hecho porque su visión de la ciudad ha sido cortoplacista", ha subrayado.

El PSOE llevará además una moción sobre la independencia, especialización y garantía de los servicios públicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Sobre esta misma materia, Podemos-IU-Los Verdes Con Almería reclamará garantizar la independencia y especialización de estos servicios y reforzar sus medios humanos y materiales. La coalición planteará también estudiar la creación de un cementerio municipal de animales de compañía.

En este último caso, la formación propone analizar previamente la demanda, los posibles terrenos municipales, los requisitos sanitarios y ambientales, los costes y los modelos de gestión, con opciones como enterramientos, depósito de cenizas, columbarios y espacios de recuerdo.

Vox propondrá la adecuación, ampliación y mejora del Puesto de Control Avanzado del recinto ferial, desde el que se coordina parte del dispositivo de seguridad y emergencias durante la Feria de Almería.

La concejal Manuela Martín ha señalado en una nota que las instalaciones presentan "deficiencias", entre las que ha citado averías en los equipos de aire acondicionado, desperfectos en paredes y baldosas y problemas en los baños. La moción reclama además mejorar la iluminación y señalización del entorno, ampliar las instalaciones e incorporar sistemas de videovigilancia.

Asimismo, Vox presentará otra iniciativa "para el rechazo a los intentos de manipulación del Censo Electoral", mientras que el PP propondrá instar al Gobierno central a aplicar el régimen fiscal de las donaciones destinadas a alimentos y artículos de primera necesidad.

La Corporación abordará, además, una moción institucional "en defensa del ferrocarril convencional" y contra la supresión del Intercity Almería-Madrid, con la que se reclama una mejor vertebración de las comunicaciones de la provincia.