La población andaluza bate récord con 8,79 millones de habitantes en el tercer trimestre

Archivo - Personas caminado por calle Larios en Málaga capital. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Andalucía ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 8.791.584 habitantes en el segundo trimestre de 2026, frente a los 8.732.203 a 1 de octubre de 2025, 59.381 personas más (+0,68%). Con respecto al trimestre anterior, la comunidad ha ganado 6.297 residentes, un aumento del 0,07%.

Así se desprende de los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la población de nacionalidad extranjera residente en Andalucía en 994.879 personas, 45.962 más que un año antes, un incremento del 4,84%.

Por su parte, los residentes de nacionalidad española suman 7.796.705 personas, tras aumentar en 13.419 en términos interanuales, un 0,17%. De este modo, el crecimiento de la población extranjera representa el 77,4% del aumento total de habitantes registrado en la comunidad durante los últimos doce meses.

En el tercer trimestre, la población de nacionalidad extranjera ha crecido en 3.166 personas, mientras que la española lo ha hecho en 3.131. Los extranjeros representan el 11,32% de los residentes en Andalucía.

Atendiendo al país de nacimiento, la comunidad cuenta con 1.263.399 habitantes nacidos en el extranjero, el 14,37% del total, frente a los 7.528.185 nacidos en España.

El número de residentes nacidos fuera de España ha aumentado en 63.827 personas respecto al 1 de octubre de 2025, un 5,32%, mientras que el de nacidos en España ha descendido en 4.446. Respecto al trimestre anterior, estos colectivos han aumentado en 5.930 y 367 personas, respectivamente.

Por sexo, Andalucía cuenta con 4.459.602 mujeres y 4.331.982 hombres. En comparación con un año antes, la población femenina ha crecido en 26.916 personas y la masculina, en 32.465.

Por edades, la población de 65 o más años alcanza las 1.746.059 personas, el 19,86% del total de residentes en Andalucía. Este grupo ha aumentado en 48.332 personas respecto al mismo periodo del año anterior, un 2,85%.

En cambio, los menores de 15 años suman 1.151.085 habitantes, el 13,09% de la población, tras descender en 22.599 personas en doce meses, un 1,93%.

Los grupos de edad más numerosos son los de 45 a 49 años, con 707.881 residentes, y de 50 a 54 años, con 707.236. Por su parte, la población de 90 o más años asciende a 90.897 personas, frente a las 86.866 contabilizadas un año antes.

SEVILLA LIDERA EL AUMENTO ANUAL Y ALMERÍA EL CRECIMIENTO RELATIVO

Por provincias, todas han ganado población respecto al 1 de octubre de 2025. Sevilla ha registrado el mayor incremento absoluto, con 16.805 habitantes más (+0,84%), seguida de Málaga, con 14.883 (+0,82%); Almería, con 9.607 (+1,23%), y Granada, con 9.458 (+0,99%).

A continuación se sitúan Cádiz, con 2.920 residentes más (+0,23%); Huelva, con 2.840 (+0,52%); Jaén, con 2.572 (+0,42%), y Córdoba, con 296 (+0,04%). En términos relativos, Almería presenta el mayor crecimiento interanual, seguida de Granada.

Respecto al trimestre anterior, Sevilla también encabeza el aumento, con 2.893 habitantes más, seguida de Almería (+1.494), Granada (+1.116), Jaén (+837), Huelva (+716) y Cádiz (+626). Por el contrario, Córdoba y Málaga han perdido 1.248 y 137 residentes, respectivamente, entre el 1 de julio y el 1 de octubre.

Con estos datos, Sevilla se mantiene como la provincia más poblada de Andalucía, con 2.008.011 habitantes, por delante de Málaga (1.822.763), Cádiz (1.268.659) y Granada (961.881). Les siguen Almería, con 790.190 residentes; Córdoba, con 774.026; Jaén, con 621.044, y Huelva, con 545.010.

En cuanto a la población de nacionalidad extranjera, Málaga concentra el mayor número, con 363.711 personas, seguida de Almería (189.925), Sevilla (131.536) y Granada (96.996). No obstante, Almería registra la mayor proporción sobre su población total, con un 24,04%, seguida de Málaga (19,95%), Huelva (12,55%)