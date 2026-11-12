Varias personas atrapadas en Sevilla tras hundirse la calzada en la calle Creta en Palmas Altas

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han quedado atrapadas este jueves, 12 de octubre, debido al hundimiento de la calzada en la calle Creta, en la zona de Palmas Altas de Sevilla.

Sobre las 11,20 horas el Servicio de Emergencias 112 recibía un aviso de un "desprendimiento de tierra" de las obras en la zona, si bien por el momento no ha trascendido del estado de salud de los heridos.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, Policía Local, servicios de emergencias 061 y la Policía Nacional, que aún trabajan para velar por la seguridad de los atrapados y esclarecer las causas que rodean este asunto.