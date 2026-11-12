Varios detenidos tras el registro de un chalé de Aldeamayor (Valladolid) en una operación con más de 20 agentes

Un momento del registro - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a varias personas tras el registro de un chalé situado en la urbanización Aldeamayor Golf, en la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín, en el marco de una operación en materia de patrimonio ordenada por un juzgado de instrucción de Salamanca.

Según ha podido conocer Europa Press, en el dispositivo, que ha comenzado a primera hora de la mañana de este jueves, han participado más de una veintena de efectivos del Instituto Armado, todos ellos provistos de pasamontañas.

Los agentes han accedido al inmueble, ubicado en el número 15 de la calle Cubera, y han inspeccionado de forma exhaustiva la vivienda, incluidos colchones y el tejado, así como todas las dependencias del garaje y un turismo deportivo de alta gama de la marca Audi que se encontraba en el interior.