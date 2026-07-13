Podemos reclama "transparencia" sobre el incendio de Almería y "un plan de recuperación" de la zona

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, con bomberos forestales. (Foto de archivo). - PODEMOS ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha reclamado este lunes que "se esclarezca con total transparencia lo ocurrido" en el incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), por el que han muerto al menos 13 personas, así como que se ponga "en marcha un verdadero plan de recuperación para la zona afectada".

Así lo ha trasladado la portavoz andaluza de Podemos, Alejandra Durán, en un comunicado en el que ha trasladado además su "más sentido pésame" a las familias de las 13 personas fallecidas y su "máxima solidaridad con todas las personas afectadas" por este "devastador incendio que ha arrasado los municipios de Los Gallardos y Bédar", y que ha calcinado alrededor de 7.000 hectáreas antes de quedar estabilizado.

La formación morada ha querido también "reconocer la labor extraordinaria" del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los cuerpos de bomberos, la Guardia Civil, Protección Civil, el personal sanitario y "todos los servicios de emergencia desplegados, cuya profesionalidad y entrega han sido fundamentales en unas circunstancias muy difíciles", en palabras de Alejandra Durán.

Con el incendio ya estabilizado, la representante de Podemos ha considerado que "la prioridad inmediata debe centrarse ahora en atender a las víctimas, garantizar ayudas urgentes y poner en marcha un verdadero plan de recuperación para la zona afectada".

Asimismo, Durán ha reclamado que "se esclarezca con total transparencia lo ocurrido", y que se evalúe "si los medios de prevención, coordinación y extinción disponibles eran los adecuados para hacer frente a una emergencia de estas dimensiones".

En este sentido, la portavoz 'morada' ha remarcado que "los profesionales y representantes sindicales del Plan Infoca llevan años advirtiendo sobre la necesidad de reforzar la prevención, consolidando plantillas estables y poder avanzar hacia un dispositivo plenamente operativo durante todo el año", unas advertencias que, según ha sostenido, "no pueden seguir siendo ignoradas".

"La prevención no empieza cuando se declara un incendio, sino mucho antes, con una gestión forestal continuada, inversión pública y recursos humanos suficientes para proteger nuestro territorio y, sobre todo, a quienes viven en él", ha señalado Durán.

Podemos Andalucía ha finalizado su comunicado reafirmando su "compromiso de acompañar a quienes hoy sufren las consecuencias del incendio" y de "exigir, a partir de mañana, toda la transparencia necesaria, trabajando para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse".