La Policía Local precinta un bar de Almería por abrir sin licencia de terraza

ALMERÍA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha precintado este lunes un conocido kiosko de la capital y levantado acta de infracción tras comprobar que había abierto al público sin contar con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores.

Los agentes han acudido al bar, ubicado en la Plaza de España del barrio de Ciudad Jardín, tras varias denuncias vecinales que alertaban de que no se estarían cumpliendo las medidas recogidas en la fase 1 de la desescalada como la distancia social.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que, si bien a su llegada la Policía Local no ha observado "incumplimientos" graves de la norma, al pedir a los propietarios la documentación sí han comprobado que no cuenta con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores.

Ante esto, y dado que la orden ministerial no permite abrir a los establecimientos hosteleros que no cuenten con terraza, los agentes han ordenado el cierre y precinto del kiosco, en el que no hay servicio de mesa, y han levantado acta de infracción, que se sumará al expediente sancionador que tramite Urbanismo.