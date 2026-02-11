La Policía Nacional interviene 3,5 toneladas de hachís y una remesa de armas en El Ejido (Almería)

Archivo - Comisaría de Policía Nacional en El Ejido (Almería) - CNP - Archivo

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado en El Ejido (Almería) una operación en la que se ha incautado de más de 3,5 toneladas de hachís, miles de plantas de marihuana, medio kilo de cocaína y una importante remesa de armas además de unos 52.000 euros en efectivo.

Así lo ha avanzado la Comisaría ante la comparecencia prevista para este jueves en la que el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, el comisario provincial, Antonio María Delgado de los Reyes, y el comisario de El Ejido, José Antonio Roca Lezama, van a explicar los detalles de distintas intervenciones llevadas a cabo en la demarcación ejidense.

La actuación se ha desarrollado en el marco del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en su fase de El Ejido, de la que también se presentarán los resultados operativos ante su intensificación en la lucha contra el narcotráfico.