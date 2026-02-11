Operación abierta contra el apoyo logístico al narcotráfico con detenciones en varias provincias andaluzas

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil (Foto de archivo). - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está llevando a cabo este miércoles una operación contra el apoyo logístico al narcotráfico, con detenciones y registros en fincas y domicilios, en varias provincias andaluzas, además de la ciudad de Ceuta.

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, durante este miércoles varias unidades de la Guardia Civil están participando en una operación contra el apoyo logístico al narcotráfico en los municipios onubenses de Isla Cristina y Ayamonte, La Línea de la Concepción, Cádiz, Sevilla y Ceuta.

Además, esta operación ha consistido en múltiples registros en fincas y domicilios, así como se ha producido detenciones durante la misma, aunque aún no ha trascendido más datos.