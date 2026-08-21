La Policía reforzará en la Feria de Almería la identificación de extranjeros y la vigilancia aérea con un dron

Agentes de Policía Nacional en la feria. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional va a reforzar a lo largo de la Feria de Almería los controles en materia de extranjería mediante la identificación de personas cuya entrada o presencia en territorio nacional no haya quedado registrada previamente por las autoridades competentes, al tiempo que aumentará la vigilancia aérea con la incorporación de un dron donado por la Unión Deportiva Almería.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se intesificarán los dispositivos para conocer la identidad y circunstancias individuales de los sospechosos, comprobar su situación administrativa y, en su caso, iniciar el procedimiento previsto legalmente que corresponda a cada supuesto.

De este modo, la Policía Nacional pretende mejorar el conocimiento y control administrativo de la realidad migratoria existente en la ciudad, especialmente durante unas fechas "caracterizadas por una elevada movilidad y concentración de personas".

De forma paralela, el Servicio de Medios Aéreos va a activar un dron en su primera misión operativa de especial relevancia durante la Feria de Almería, donde será utilizado para vigilar desde el aire aquellos espacios con mayor concentración de personas o que requieran una especial atención policial.

La perspectiva aérea y la tecnología incorporada al dispositivo permitirán complementar el trabajo de los agentes desplegados sobre el terreno, anticipar posibles situaciones de riesgo, conocer en tiempo real la evolución de grandes concentraciones de personas y aportar imágenes de utilidad policial ante incidentes que pudieran producirse.

Estas capacidades pueden resultar igualmente de gran utilidad para la posterior investigación y reconstrucción de determinados hechos delictivos, siempre dentro de las competencias policiales y con respeto a la normativa aplicable.

Junto a este nuevo recurso, el Servicio de Medios Aéreos dispone asimismo de tecnología antidron destinada a detectar y controlar aeronaves no tripuladas que operen de manera irregular o sin las autorizaciones exigibles, permitiendo adoptar, dentro del marco legal y operativo correspondiente, las medidas necesarias para neutralizar aquellos vuelos que puedan comprometer la seguridad.

Las medidas se unen a la incorporación, el pasado mes de julio, de 36 agentes que se unieron a la Comisaría Provincial de Almería junto con otros cinco que fueron destinados a la Comisaría Local de El Ejido, donde completarán durante un año su formación junto a policías veteranos y reforzarán sustancialmente ambas plantillas.