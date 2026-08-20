PP afea al subdelegado la "falta de información" sobre la llegada de migrantes a Purchena (Almería) y pide su "dimisión"

Archivo - La diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa en una imagen de archivo. - PP ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa, junto con varios alcaldes de su partido de la comarca del Almanzora, ha reclamado este jueves la "dimisión" del subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, a quien ha afeado la "falta de información" hacia los mandatarios municipales sobre la llegada de 49 migrantes solicitantes de asilo a Purchena (Almería) alojados por una entidad social en un antiguo centro de menores.

"Basta de improvisación, basta de oscurantismo y basta de tratar a los ayuntamientos y a los vecinos de esta provincia como si no tuvieran derecho a saber qué ocurre en sus propios municipios", ha manifestado la diputada en una rueda de prensa, quien ha insistido en esa falta de información "oficial" por parte del Gobierno.

En su comparecencia, Sánchez Torregrosa ha recordado que son los representantes municipales quienes "tienen que dar la cara a sus vecinos" y "ofrecer respuestas" pese a su falta de competencias en materia migratoria, de modo que la ausencia de datos se traduce en una "situación de incertidumbre" y "crispación" que, según ha advertido, deriva de las políticas del Gobierno central.

La representante 'popular' ve "absolutamente inaceptable" la falta de "comunicación". "Los alcaldes no están pidiendo decidir sobre competencias que no les corresponden, están exigiendo algo tan elemental como saber qué está ocurriendo para poder informar a sus vecinos", ha insistido.

Con ello, ha exigido conocer "quién decidió abrir este recurso y cuándo" así como "qué entidad lo gestiona --el Ayuntamiento de Purchena ya anunció que se trataba de Engloba-- cuántas plazas tiene, cuántas personas hay actualmente alojadas, cuánto tiempo van a permanecer, qué medios humanos y materiales se ha dispuesto, qué protocolos existen y sobre todo si prevén nuevas llegadas".

Para Sánchez Torregrosa, esto "no es un despiste administrativo" sino una "forma de gobernar a espaldas de los municipios"; sentido en el que ha subrayado el papel del subdelegado de Gobierno.

"Su obligación no es enterarse después, su obligación no es esconderse cuando surgen los problemas", ha añadido para asegurar que su contacto con los alcaldes de la zona se produjo 'a posteriori' de la llegada de los migrantes procedentes de otro centro de Málaga, ya cerrado.