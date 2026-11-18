La candidata del PP al Senado Ana Martínez Labella. - PP

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Almería al Senado Ana Martínez Labella ha asegurado este miércoles que "será un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo el que impulse definitivamente la llegada del AVE a la provincia" y apueste por las infraestructuras que la provincia necesita para "dejar atrás su aislamiento ferroviario".

La aspirante 'popular' ha criticado en una nota que los almerienses llevan "demasiados años escuchando promesas que no se cumplen" y "sufriendo las consecuencias de los retrasos del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras ferroviarias".

"El AVE tenía como horizonte de finalización el año 2026, según se comprometió el PSOE, y hoy sabemos que, en el mejor de los escenarios, no llegará antes de 2030", ha trasladado tras su participación en un foro organizado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril.

Martínez Labella se ha referido especialmente al tramo Pulpí-Vera, una de las actuaciones que "acumula retrasos" y que, "además, aparece en la investigación del caso 'Koldo'" puesto que "la UCO recogió en sus informes indicios de presuntas contraprestaciones económicas vinculadas a la adjudicación de esta obra durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes", según ha mencionado.

La candidata del PP ha pedido explicaciones sobre la situación de los trabajos de este tramo que, según ha denunciado, se encuentran "paralizados" después de que la empresa adjudicataria "haya retirado su maquinaria y haya dejado las obras sin terminar".

"Es inadmisible que una infraestructura que debería estar ejecutada siga acumulando problemas, retrasos y explicaciones pendientes. Los almerienses merecen saber qué ha ocurrido y cuándo se van a terminar las obras", ha afirmado.

La candidata de PP ha advertido también de que "el problema ferroviario de Almería va mucho más allá de la ausencia de Alta Velocidad" ya que "en estos ocho años hemos ido hacia atrás porque nuestras conexiones ferroviarias son cada vez más testimoniales y los almerienses tienen cada vez menos opciones para desplazarse en tren".

Frente a esta situación, ha defendido el compromiso de Feijóo con las infraestructuras ferroviarias, la mejora de las conexiones y la culminación de las grandes actuaciones pendientes. "Almería necesita un cambio de rumbo en materia de infraestructuras, con planificación, inversiones y plazos que se cumplan", ha añadido.