PP afirma que Pedro Sánchez "no puede rendir cuentas en la provincia de Almería y su visita será puro postureo"

ALMERÍA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha considerado que la visita prevista este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Almería será "puro postureo" porque "no puede venir a rendir cuentas de su gestión a una provincia a la que aún no ha llegado la alta velocidad o hay municipios que no tienen agua".

En un comunicado, García Molina ha señalado que Almería necesita "cerrar el círculo de su buena gestión con un gobierno del PP en España" y ha recordado que "el Partido Popular es el partido que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, esa es nuestra vocación y yo me siento muy orgulloso de presidir un partido que ama por encima de todo a la provincia de Almería".

Respecto a la comarca del Medio y Bajo Andarax, el presidente del PP ha recordado que esta zona almeriense ha ganado 454 habitantes gracias al apoyo que reciben los municipios de administraciones como la Diputación o la Junta de Andalucía.

Además, ha señalado que gracias al cambio moderado que se produjo en Andalucía de la mano de Juanma Moreno hemos podido demostrar que el PP es un partido que gobierna para todos por igual. "Ningún vecino de la provincia, viva donde viva, se siente hoy discriminado por la Junta de Andalucía", ha asegurado.

Javier A. García ha destacado además que desde que Juanma Moreno es presidente de Andalucía se han creado en la provincia 2.000 nuevas empresas, Almería es la provincia con más autónomos de la comunidad y se han hecho importantes inversiones en la comarca del Medio y Bajo Andarax para solucionar los problemas de los vecinos.

"Después de 37 años de gobiernos socialistas hemos demostrado que el cambio funciona en Andalucía, los ciudadanos tienen ahora más oportunidades y ese es el modelo que debe imperar frente a un modelo socialista en España agotado y que ningunea a nuestra provincia", ha afirmado.

Por último se ha referido a Vox señalando que "el éxito" de ese partido "es directamente proporcional al éxito de Pedro Sánchez y Juan Espadas". "Se retroalimentan unos de otros, y nosotros tenemos que estar en el centro, ser una alternativa real, y seguir trabajando para solventar los problemas de nuestros vecinos", ha apuntado.