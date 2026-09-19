PP de Almería acusa a Gobierno de "obstaculizar" los centros de procesos de datos "fundamentales" para avanzar en IA

La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Ángeles Martínez. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Ángeles Martínez, ha advertido en el Parlamento de Andalucía de "los obstáculos" que está encontrando la comunidad andaluza por parte del Gobierno de España para seguir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial, una tecnología que considera "determinante para transformar la economía y mejorar los servicios públicos".

En una nota, Martínez ha señalado que la inteligencia artificial "ha llegado para transformar nuestras vidas". En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que se viene desarrollando en Andalucía para incorporar esta tecnología a ámbitos como la prevención de enfermedades, la mejora de los diagnósticos, la lucha contra el abandono escolar o la agilización de trámites relacionados con subvenciones destinadas a empresarios, agricultores, artistas y familias.

Sin embargo, la parlamentaria 'popular' ha criticado que este proceso de transformación tecnológica "se haya desarrollado a pulmón entre los andaluces y el Gobierno de Andalucía" y ha lamentado que cuando la comunidad autónoma ha acudido al Gobierno de España "se haya encontrado cada vez con nuevos obstáculos".

En este sentido, se ha referido al proyecto de Real Decreto que regula los requisitos y condiciones para la implantación de centros de procesos de datos, las infraestructuras que permiten almacenar los datos necesarios para el funcionamiento de la inteligencia artificial.

La parlamentaria del PP ha señalado que el Gobierno de España "debe facilitar que estos centros se instalen en Andalucía" y ha criticado que "unas condiciones demasiado restrictivas podrían provocar que las infraestructuras que se necesitan para ser líderes en inteligencia artificial se trasladen a otros países, lo que supondría perder oportunidades para España".

"Si esos centros de datos no se pueden ubicar en Andalucía, sin duda nos va a perjudicar", ha afirmado Martínez, quien ha planteado cuestiones relacionadas con la soberanía y seguridad de los datos, pero también con las oportunidades laborales y profesionales que ofrece el desarrollo de la inteligencia artificial. "¿Qué ocurre con nuestros jóvenes y con el talento andaluz que se tiene que ir a otros territorios para poder desarrollarse?", ha preguntado.

Por último, Martínez ha subrayado que Andalucía debe aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para generar nuevas oportunidades y para ello ha reclamado al Gobierno de España que "no dificulte la instalación de estas infraestructuras en la comunidad autónoma andaluza".