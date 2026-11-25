Los candidatos del Partido Popular (PP) de Almería al Senado, Miguel Ángel Castellón y Ana Martínez Labella, en una reunión sectorial sobre vivienda. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular (PP) de Almería al Senado, Miguel Ángel Castellón y Ana Martínez Labella, han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abordado el acceso a la vivienda como "argumento electoral" mientras persisten las dificultades de emancipación, y han pedido el voto para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo proyecto sitúa la vivienda como una "prioridad" desde el primer día.

Así lo han expuesto este miércoles en una reunión sectorial sobre vivienda junto a la delegada territorial de Fomento, Loli Martínez, y la concejal del Ayuntamiento de Almería Eloísa Cabrera, en un encuentro con promotores, administradores de fincas, agentes de la propiedad y representantes inmobiliarios para abordar las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Según ha informado el PP en una nota, durante la reunión ambos candidatos han expuesto las propuestas de la formación para impulsar la construcción, ampliar la oferta, reducir la carga fiscal y aportar seguridad jurídica a propietarios, promotores e inquilinos.

Castellón ha sostenido que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos por la "falta" de medidas del Ejecutivo central durante los últimos ocho años y ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abordado la cuestión como "argumento electoral" mientras persisten las dificultades de emancipación. "Sánchez ha tirado ocho años a la basura sin adoptar una sola medida eficaz para favorecer el acceso a la vivienda. Prometió 165.000 viviendas y sabemos que solamente se han puesto en marcha 600. Ese es otro de sus grandes fracasos", ha afirmado.

Asimismo, el candidato al Senado ha denunciado que las políticas del Gobierno han generado "incertidumbre" entre los distintos actores del sector, desde promotores que reclaman seguridad jurídica para edificar hasta propietarios reticentes a alquilar por "falta de garantías", además de señalar "inseguridad" entre los inquilinos y "falta" de soluciones para los colectivos más vulnerables. Frente a ello, ha defendido que el líder del PP asume la vivienda como una prioridad desde el primer día de un eventual Gobierno popular.

Entre las principales propuestas del PP, Castellón ha destacado el compromiso de promover un millón de viviendas, fomentando la colaboración entre administraciones y el sector privado, flexibilizando la normativa urbanística y rebajando los impuestos para ampliar la oferta y moderar los precios.

Asimismo, el candidato al Senado ha aludido a las medidas fiscales orientadas a los jóvenes, entre ellas la rebaja del IVA en la compra de vivienda del 10 por ciento al 4 por ciento y la creación de una cuenta ahorro vivienda con un beneficio fiscal de hasta 20.000 euros para facilitar el acceso a la primera vivienda.

Otro eje del programa popular será reforzar la seguridad jurídica. "Hay que dar certidumbre a quienes tienen que promover viviendas y a quienes quieren alquilar las que tienen en propiedad. También hay que respaldar a los inquilinos que atraviesan dificultades para pagar su renta, sin trasladar toda esa responsabilidad al propietario", ha explicado Castellón.

En cuanto a la ocupación ilegal, ha defendido que el PP impulsará medidas para ofrecer una respuesta rápida. "A los que ocupan ilegalmente una vivienda los vamos a desalojar en menos de 48 horas. No puede ser que tenga más respaldo de las administraciones quien ocupa una vivienda que una persona que necesita encontrar un hogar", ha manifestado.

Castellón ha concluido señalando que la vivienda debe ser una prioridad del próximo Ejecutivo y que su resolución exige la implicación de los distintos sectores, pero también medidas y seguridad jurídica. Por ello, ha pedido el voto de los almerienses este domingo, 29 de noviembre, para Feijóo, al sostener que el PP plantea un proyecto "centrado en aumentar la oferta de vivienda, facilitar la emancipación de los jóvenes y garantizar el acceso a un hogar".