El PP de Almería amenaza con sanciones al alcalde de Garrucha si no cumple el acuerdo de alternancia en la Alcaldía

ALMERÍA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del PP de Almería ha advertido este viernes de que podría adoptar sanciones contra el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, si no cumple el acuerdo de gobierno firmado tras las elecciones municipales de 2023, que recoge una alternancia en la Alcaldía con una primera etapa liderada por esta formación y una segunda para la formación Garrucha con la Gente.

En un comunicado, el PP ha señalado que se trata de un acuerdo "documentado, firmado y conocido por ambas partes, por lo que su incumplimiento supondría una grave falta de responsabilidad política".

"Los acuerdos están para cumplirse y la palabra dada a los vecinos de Garrucha debe respetarse. No se puede exigir lealtad a los demás cuando uno mismo no respeta los compromisos adquiridos", han subrayado desde el partido.

Actualmente, Pedro Zamora gobierna con seis concejales del PP --Isabel María Morales, Vicente López, José Osorio, Carmen Llamas y Pablo Fernández-- y con el apoyo de los dos ediles de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos y Luis José Fernández.

Desde el PP provincial abogan por el cumplimiento del acuerdo de alternancia y consideran que dar paso a Garrucha con la Gente "es una cuestión de coherencia, seriedad y respeto". "Garrucha necesita estabilidad institucional y credibilidad política", han insistido.

Además, han apelado a la responsabilidad política y al sentido institucional del alcalde, al que han instado a "cumplir lo firmado y a anteponer los intereses de Garrucha por encima de todo".