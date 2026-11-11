El PP de Almería cifra en 90 millones las obras hídricas pendientes en el Poniente y alerta de una subida del agua

La candidata número uno del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, junto a representantes de la formación ante la desaladora del Campo de Dalías. - PP

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha cifrado en unos 90 millones de euros las actuaciones hidráulicas pendientes en el Poniente almeriense por la falta de ejecución de fondos europeos Next Generation y ha alertado de una posible subida del precio del agua que, a su juicio, el Gobierno central "pretende trasladar a los ayuntamientos" y que "podría repercutir en los recibos de los hogares".

Crespo ha realizado estas declaraciones este miércoles ante la desaladora del Campo de Dalías, ubicada en Balerma, en el término municipal de El Ejido (Almería), junto al candidato 'popular' al Senado Miguel Ángel Castellón, alcaldes del Poniente y miembros de la ejecutiva provincial del PP, en una comparecencia en la que ha acusado al Ejecutivo central de acumular ocho años de "retrasos" e "incumplimientos" en materia hídrica.

En una nota, la candidata ha señalado la ampliación de la desaladora como uno de los principales proyectos pendientes, ya que permitiría incrementar su capacidad de producción de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales, con diez hectómetros adicionales destinados al abastecimiento y al regadío de una comarca que cuenta con cerca de 300.000 habitantes.

En este sentido, ha recordado que la instalación produce más de 4.000 metros cúbicos de agua por hora, pero dispone de una capacidad de regulación limitada, "lo que aumenta su vulnerabilidad ante posibles averías". Como ejemplo, ha mencionado la incidencia registrada durante la Navidad de 2023, que dejó sin suministro a parte del Poniente durante dos días.

En concreto, entre las actuaciones pendientes figuran 35,5 millones de euros para ampliar la desaladora de Dalías, 15,9 millones para la red secundaria de distribución, más de diez millones para el abastecimiento de Adra desde esta instalación y cerca de 30 millones destinados a un parque fotovoltaico asociado a la planta para mejorar su eficiencia energética.

Asimismo, Crespo ha expresado su preocupación por la incertidumbre sobre las conexiones de agua desalada a Adra y La Mojonera, incluidas en el convenio suscrito en 2023 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para financiar al 50 por ciento infraestructuras hidráulicas de competencia estatal.

Frente a estos proyectos pendientes, ha destacado las actuaciones ejecutadas o en desarrollo por el Gobierno andaluz, entre ellas la conexión de Roquetas de Mar, la mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cuevas del Almanzora, la conexión del depósito de La Pipa con San Cristóbal y las obras de abastecimiento de agua desalada a El Ejido, que superan el 80 por ciento de ejecución.

POSIBLE SUBIDA DEL PRECIO DEL AGUA

En cuanto al posible incremento del precio del agua, la candidata al Congreso ha advertido de una "subida encubierta" y ha cuestionado que se plantee a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, al considerar que podría "comprometer económicamente a los ayuntamientos y condicionar las decisiones del futuro Ejecutivo".

Por ello, ha reclamado que se ejecuten las inversiones comprometidas antes de trasladar las consecuencias de los retrasos a los ayuntamientos y a los usuarios. En este contexto, ha acusado al Gobierno central de devolver 62.000 millones de euros de fondos europeos.

Como alternativa, ha defendido el Plan Nacional del Agua propuesto por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que contempla movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 para modernizar las infraestructuras hidráulicas, ampliar la capacidad de desalación, impulsar la reutilización y mejorar los regadíos.

Además, ha destacado los más de 182 millones de euros invertidos por el Gobierno de Juanma Moreno en política hídrica en Almería.

Por su parte, Miguel Ángel Castellón ha destacado la dependencia del agua del sector agrícola almeriense y la actividad económica que este genera para "miles de familias".

En concreto, ha citado la ampliación de siete hectómetros cúbicos de la desaladora de Carboneras, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, la del Bajo Almanzora II y ha advertido de la reducción de los recursos procedentes de los trasvases del Negratín y del Tajo-Segura.

Por su parte, el presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha recordado que el Plan Hidrológico Nacional fue impulsado durante el Gobierno de José María Aznar y posteriormente derogado tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidencia. En su opinión, aquella decisión paralizó una infraestructura que habría contribuido a reducir el déficit hídrico de Almería.

Además, ha señalado que la avería de 2023 obligó a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el suministro en Roquetas de Mar y ha reclamado inversiones y planificación a largo plazo.

LOS MUNICIPIOS DEL PONIENTE RECLAMAN DESBLOQUEAR LA AMPLIACIÓN

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez; la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo; y los portavoces del PP en Vícar y La Mojonera, José Manuel Manzano y Antonio Tomás, respectivamente.

Los representantes municipales han defendido el carácter "estratégico" de esta infraestructura "para garantizar el desarrollo económico y social" del Poniente, y han destacado la "innovación, modernización y competitividad dentro de la Unión Europea" de su sector agrícola.

En esta línea, han advertido de que la "escasez de recursos hídricos y la presión sobre los acuíferos" constituyen dos de las "principales vulnerabilidades del territorio, pese a la fortaleza y capacidad de superación del sector agrícola".

Por ello, han solicitado un calendario de ejecución y han expresado su confianza en que el proyecto reciba el impulso necesario con un futuro Gobierno de Feijóo.

CRÍTICAS A LA HUELGA GENERAL

Sobre la huelga general convocada para este miércoles, Crespo ha manifestado que "España necesita sindicatos independientes, no al servicio de Sánchez que se atreven a convocar una huelga contra la oposición". Asimismo, ha pedido "coherencia y responsabilidad" a las organizaciones sindicales y ha criticado su actuación durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.

La candidata 'popular' ha defendido el derecho de huelga, aunque ha rechazado su utilización como "instrumento de confrontación partidista", y ha asegurado que su formación mantendrá su actividad política y sus propuestas pese a la convocatoria.