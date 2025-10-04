El PP de Almería defiende que con Juanma Moreno "hay menos tasa de paro y más personas trabajando"

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP de Almería Ángeles Martínez ha destacado la efectividad de las medidas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno para crear empleo en Andalucía y ha valorado que "desde que Juanma Moreno es presidente, hay más trabajadores, hay menos tasa de paro y hay más cotizantes a la Seguridad Social".

Según ha señalado la formación política en una nota de prensa, se han creado más de 77.000 empleos en la comunidad en los últimos doce meses y "han aumentado el número de autónomos en más de 7.000". La parlamentaria almeriense ha declarado que "las medidas del PP dan confianza a la sociedad" y, con ellas, "se consigue que las empresas inviertan, los jóvenes se queden y los autónomos se atrevan".

"No hablamos de planes vacíos, como aquellos cursos de formación que todos recordamos y que llenaban los bolsillos de unos pocos con el dinero de todos", ha recordado Martínez en contraposición a la nueva convocatoria del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.

Para la parlamentaria andaluza del PP de Almería, "ahora contamos con menos paro, más empleo y más inversión en políticas activas de empleo" pensadas para los andaluces y "no afines a ningún partido político". Martínez ha finalizado afirmando que "mientras el Gobierno de España acompaña la inflación, la deuda y la crispación, en Andalucía Juanma Moreno acompaña a las personas y aporta soluciones".